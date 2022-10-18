Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы по статье о хулиганстве

До этого, в ноябре 2020 г., Крисевич напротив здания ФСБ на Лубянке, надев окровавленную набедренную повязку и привязав к рукам крест, разжег огонь и встал за ним на табуретку. Тогда его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и присудили административный арест на 15 суток. Он также был исключен из РУДН.