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Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы по статье о хулиганстве

Ведомости

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы за хулиганство Павла Крисевича, устроившего в 2021 г. акцию на Красной площади с имитацией выстрелов, передает «Интерфакс».

«Приговором суда Крисевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Суд признал виновным его по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Крисевич был задержан 11 июня на Красной площади после того, как он, по данным МВД, произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и «сымитировал третий в себя».

До этого, в ноябре 2020 г., Крисевич напротив здания ФСБ на Лубянке, надев окровавленную набедренную повязку и привязав к рукам крест, разжег огонь и встал за ним на табуретку. Тогда его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и присудили административный арест на 15 суток. Он также был исключен из РУДН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных