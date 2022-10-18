Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы по статье о хулиганстве
Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы за хулиганство Павла Крисевича, устроившего в 2021 г. акцию на Красной площади с имитацией выстрелов, передает «Интерфакс».
«Приговором суда Крисевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Суд признал виновным его по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Крисевич был задержан 11 июня на Красной площади после того, как он, по данным МВД, произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и «сымитировал третий в себя».
До этого, в ноябре 2020 г., Крисевич напротив здания ФСБ на Лубянке, надев окровавленную набедренную повязку и привязав к рукам крест, разжег огонь и встал за ним на табуретку. Тогда его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и присудили административный арест на 15 суток. Он также был исключен из РУДН.
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