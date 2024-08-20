Пятерых осужденных по делу экс-министра Абызова освободили из-под стражи
Пятеро осужденных по делу бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова к настоящему моменту освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу. Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат Александр Аснис.
Адвокат напомнил, что двое фигурантов дела Оксана Роженкова и Яна Балан были освобождены судом от отбытия наказания из-под стражи в зале суда.
«Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи 25 июля этого года, у нее истек срок по наказанию. Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. У них также истек срок наказания, они также освобождены», – уточнил Аснис.
По его словам, все остальные фигуранты остаются под стражей. Приговор не вступил в законную силу. 29 августа в Московском городском суде пройдет заседание по апелляционной жалобе на приговор Абызову и другим фигурантам дела.
Абызова задержали в марте 2019 г. Суд и следствие установили, что в должности министра он вместе с соучастниками похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями осужденный оставил из-за перехода на госслужбу.
22 декабря 2023 г. Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб.
Вместе с ним обвинительные приговоры получили еще 11 фигурантов дела. Девять из них получили реальные сроки в колониях разного режима.