Пятерых осужденных по делу экс-министра Абызова освободили из-под стражи

«Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи 25 июля этого года, у нее истек срок по наказанию. Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. У них также истек срок наказания, они также освобождены», – уточнил Аснис.