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Пятерых осужденных по делу экс-министра Абызова освободили из-под стражи

Ведомости

Пятеро осужденных по делу бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова к настоящему моменту освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу. Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат Александр Аснис.

Адвокат напомнил, что двое фигурантов дела Оксана Роженкова и Яна Балан были освобождены судом от отбытия наказания из-под стражи в зале суда.

«Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи 25 июля этого года, у нее истек срок по наказанию. Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. У них также истек срок наказания, они также освобождены», – уточнил Аснис.

По его словам, все остальные фигуранты остаются под стражей. Приговор не вступил в законную силу. 29 августа в Московском городском суде пройдет заседание по апелляционной жалобе на приговор Абызову и другим фигурантам дела.

Абызова задержали в марте 2019 г. Суд и следствие установили, что в должности министра он вместе с соучастниками похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями осужденный оставил из-за перехода на госслужбу.

22 декабря 2023 г. Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб.

Вместе с ним обвинительные приговоры получили еще 11 фигурантов дела. Девять из них получили реальные сроки в колониях разного режима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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