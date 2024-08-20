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ФСБ задержала в Москве сотрудника научной организации по делу о госизмене

Ведомости

ФСБ задержала в Москве сотрудника научной организации, участвовавшего в DDoS-атаках на критическую структуру России, сообщает Центр общественных связей (ЦОС).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», – сообщил ЦОС.

Как уточняет ведомство, подозреваемый установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России в целях нанесения ущерба информационной безопасности РФ, а также собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Также, как заявляет следствие, на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для нужд ВСУ.

Задержанный дал признательные показания и был арестован.

12 августа ФСБ сообщила, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали в регионе военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью бригады ВСУ, заявил пленный, было дойти до Курска, а после – добраться до Белгорода. Это было необходимо якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла их обменять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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