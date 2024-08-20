ФСБ задержала в Москве сотрудника научной организации по делу о госизмене
ФСБ задержала в Москве сотрудника научной организации, участвовавшего в DDoS-атаках на критическую структуру России, сообщает Центр общественных связей (ЦОС).
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», – сообщил ЦОС.
Как уточняет ведомство, подозреваемый установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России в целях нанесения ущерба информационной безопасности РФ, а также собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Также, как заявляет следствие, на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для нужд ВСУ.
Задержанный дал признательные показания и был арестован.
12 августа ФСБ сообщила, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали в регионе военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью бригады ВСУ, заявил пленный, было дойти до Курска, а после – добраться до Белгорода. Это было необходимо якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла их обменять.