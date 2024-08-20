ФСБ задержала в Москве сотрудника научной организации по делу о госизмене

Как уточняет ведомство, подозреваемый установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России в целях нанесения ущерба информационной безопасности РФ, а также собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Также, как заявляет следствие, на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для нужд ВСУ.