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Суд приговорил к 18 годам россиянина за попытку подорвать машину главы Крыма

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил 35-летнего Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура России.

Установлено, что подсудимый обучился навыкам применения взрывных устройств под руководством сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). Следуя его инструкциям, в июне 2023 г. в Симферополе Корчинский забрал взрывное устройство из тайника, чтобы установить его в автомобиль Аксенова для его убийства. Попытку теракта пресекли правоохранители.

О задержании Корчинского стало известно 3 июля 2023 г. Он признан виновным в приготовлении к теракту (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконных приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 350 000 руб.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. по результатам референдума о статусе полуострова. Подавляющее большинство жителей региона проголосовало за присоединение к РФ. Российский статус Крыма не признают Украина, США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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