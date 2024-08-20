Суд приговорил к 18 годам россиянина за попытку подорвать машину главы Крыма

О задержании Корчинского стало известно 3 июля 2023 г. Он признан виновным в приготовлении к теракту (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконных приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 350 000 руб.