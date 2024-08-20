Суд приговорил к 18 годам россиянина за попытку подорвать машину главы Крыма
Южный окружной военный суд приговорил 35-летнего Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура России.
Установлено, что подсудимый обучился навыкам применения взрывных устройств под руководством сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). Следуя его инструкциям, в июне 2023 г. в Симферополе Корчинский забрал взрывное устройство из тайника, чтобы установить его в автомобиль Аксенова для его убийства. Попытку теракта пресекли правоохранители.
О задержании Корчинского стало известно 3 июля 2023 г. Он признан виновным в приготовлении к теракту (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконных приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 350 000 руб.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. по результатам референдума о статусе полуострова. Подавляющее большинство жителей региона проголосовало за присоединение к РФ. Российский статус Крыма не признают Украина, США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.