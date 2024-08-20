Bloomberg: Илья Яшин отказался от политического убежища в Германии
Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, «что он никогда не сможет поехать в Россию». Он подал заявление на получение вида на жительство. Отмечается, что Яшин намерен убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян: «не 2000 человек, а <...> 20 000».
Представитель МВД Германии не стал комментировать агентству, действительно ли Яшин отклонил предложение о политическом убежище.
В начале августа Яшин вместе с общественным деятелем Андреем Пивоваровым, также освобожденным в рамках обмена, заявили о желании вернуться в Россию. Об этом же заявлял и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), который также стал участником обмена заключенными.
Яшин получил 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ в декабре 2022 г.
1 августа в Анкаре прошел крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия освободила пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих американцев и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.