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Bloomberg: Илья Яшин отказался от политического убежища в Германии

Ведомости

Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, «что он никогда не сможет поехать в Россию». Он подал заявление на получение вида на жительство. Отмечается, что Яшин намерен убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян: «не 2000 человек, а <...> 20 000».

Представитель МВД Германии не стал комментировать агентству, действительно ли Яшин отклонил предложение о политическом убежище.

В начале августа Яшин вместе с общественным деятелем Андреем Пивоваровым, также освобожденным в рамках обмена, заявили о желании вернуться в Россию. Об этом же заявлял и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), который также стал участником обмена заключенными.

Яшин получил 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ в декабре 2022 г.

1 августа в Анкаре прошел крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия освободила пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих американцев и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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