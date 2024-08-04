Обменянные Пивоваров и Яшин заявили о желании вернуться

«Я определенно хочу быть в России. Я российский политик, и это очень важно для меня», – сказал Пивоваров. Но Москва, считает он, «не позволит» вернуться. Яшин заявил, что он «огорчен своей высылкой» из России, поблагодарив в то же время тех, кто желал ему добра и спас.