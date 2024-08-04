Обменянные Пивоваров и Яшин заявили о желании вернуться
Освобожденные в рамках обмена политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) и общественный деятель Андрей Пивоваров заявили о желании вернуться в Россию. Об этом они сказали в интервью Reuters в немецком Бонне, где проходила первая пресс-конференция с их участием.
«Я определенно хочу быть в России. Я российский политик, и это очень важно для меня», – сказал Пивоваров. Но Москва, считает он, «не позволит» вернуться. Яшин заявил, что он «огорчен своей высылкой» из России, поблагодарив в то же время тех, кто желал ему добра и спас.
Политик напомнил о своих более ранних заявлениях о том, что он не хочет быть «частью каких-либо списков обмена». Пивоваров также подтвердил, что намерен продолжить свою деятельность из-за границы, пишет Reuters.
Общественный деятель и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), который также был освобожден в результате обмена, тоже говорил о своем желании вернуться на родину.
В декабре 2022 г. Яшин получил 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. 17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров летом 2022 г. был приговорен к четырем годам заключения по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.