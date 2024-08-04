Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Обменянные Пивоваров и Яшин заявили о желании вернуться

Ведомости

Освобожденные в рамках обмена политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) и общественный деятель Андрей Пивоваров заявили о желании вернуться в Россию. Об этом они сказали в интервью Reuters в немецком Бонне, где проходила первая пресс-конференция с их участием.

«Я определенно хочу быть в России. Я российский политик, и это очень важно для меня», – сказал Пивоваров. Но Москва, считает он, «не позволит» вернуться. Яшин заявил, что он «огорчен своей высылкой» из России, поблагодарив в то же время тех, кто желал ему добра и спас.

Политик напомнил о своих более ранних заявлениях о том, что он не хочет быть «частью каких-либо списков обмена». Пивоваров также подтвердил, что намерен продолжить свою деятельность из-за границы, пишет Reuters.

Общественный деятель и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), который также был освобожден в результате обмена, тоже говорил о своем желании вернуться на родину.

В декабре 2022 г. Яшин получил 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. 17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров летом 2022 г. был приговорен к четырем годам заключения по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных