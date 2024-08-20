Минюст предложил обустроить в судах помещения для конвоируемых

Предлагается внести поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно документу, при наличии возможности в зданиях судов общей юрисдикции будут оборудоваться помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. Предполагается, что там им будет предоставлено бесплатное питание и медико-санитарное обеспечение. Порядок содержания людей в таких помещениях будет определяться МВД России или Минобороны – в зависимости от того, какое ведомство осуществляет охрану.