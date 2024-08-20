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Минюст предложил обустроить в судах помещения для конвоируемых

Ведомости

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона об оборудовании в зданиях судов помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно документу, при наличии возможности в зданиях судов общей юрисдикции будут оборудоваться помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. Предполагается, что там им будет предоставлено бесплатное питание и медико-санитарное обеспечение. Порядок содержания людей в таких помещениях будет определяться МВД России или Минобороны – в зависимости от того, какое ведомство осуществляет охрану.

В зданиях федеральных судов общей юрисдикции определять нормы площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению помещений будет судебный департамент при Верховном суде России. Что касается зданий судебных участков мировых судей, то здесь параметры будет определять соответствующее региональное законодательство.

12 августа сообщалось, что Минюст подготовил проект приказа, утверждающего правила организации деятельности центров пробации для ресоциализации осужденных. Было отмечено, что такие центры могут создавать некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Центры будут обязаны заключать договоры с освободившимися гражданами или их законными представителями. Приказ о правилах, в случае утверждения, вступит в силу с 1 января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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