Минюст предложил обустроить в судах помещения для конвоируемых
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона об оборудовании в зданиях судов помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Предлагается внести поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно документу, при наличии возможности в зданиях судов общей юрисдикции будут оборудоваться помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. Предполагается, что там им будет предоставлено бесплатное питание и медико-санитарное обеспечение. Порядок содержания людей в таких помещениях будет определяться МВД России или Минобороны – в зависимости от того, какое ведомство осуществляет охрану.
В зданиях федеральных судов общей юрисдикции определять нормы площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению помещений будет судебный департамент при Верховном суде России. Что касается зданий судебных участков мировых судей, то здесь параметры будет определять соответствующее региональное законодательство.
12 августа сообщалось, что Минюст подготовил проект приказа, утверждающего правила организации деятельности центров пробации для ресоциализации осужденных. Было отмечено, что такие центры могут создавать некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Центры будут обязаны заключать договоры с освободившимися гражданами или их законными представителями. Приказ о правилах, в случае утверждения, вступит в силу с 1 января 2025 г.