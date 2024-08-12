Минюст разработал правила работы центров пробации

Минюст разработал правила работы центров пробацииЗакон об их создании президент подписал в феврале прошлого года
Министерство юстиции РФ подготовило проект приказа, который утверждает правила организации деятельности центров пробации для ресоциализации осужденных. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Закон о создании в стране института пробации подписал президент России Владимир Путин в феврале 2023 г. С января 2025 г. должна заработать постпенитенциарная пробация, которая будет применяться к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Проводить ее будут центры, правила деятельности которых и предлагает утвердить Минюст.
Центры пробации могут создавать некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Их работа должна вестись в соответствии с законодательством в сфере пробации и социального обслуживания. Центры обязаны будут заключать договоры с освободившимися гражданами или их законными представителями. Помощь должна оказываться согласно мероприятиям, включенным в индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации граждан. В частности, центры смогут предоставлять им временное место жительства. В помощи может быть отказано, если гражданин находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Кроме того, центры должны будут вести и использовать единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация.
Приказ о правилах, в случае утверждения, вступит в силу с 1 января 2025 г.
Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что проанализировала поступившие к ней обращения от бывших осужденных и пришла к выводу, что прежде всего этим людям требуются жилье, работа и лечение.
«И практически 99% (не считая «экономических») нуждаются в помощи психолога и даже психиатра», – добавила Меркачева.
В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правозащитников и Федеральную службу исполнения наказаний вести просветительскую работу с заключенными. По ее словам, не все осужденные знают о возможности участвовать в системе подготовки заключенных к освобождению. Такие обращения связаны с восстановлением документов, получением пенсии и жилья, что особенно актуально для детей-сирот, возрождения социальных связей.