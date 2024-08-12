Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минюст разработал правила работы центров пробации

Закон об их создании президент подписал в феврале прошлого года
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство юстиции РФ подготовило проект приказа, который утверждает правила организации деятельности центров пробации для ресоциализации осужденных. Документ опубликован для общественного обсуждения.                    

Закон о создании в стране института пробации подписал президент России Владимир Путин в феврале 2023 г. С января 2025 г. должна заработать постпенитенциарная пробация, которая будет применяться к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Проводить ее будут центры, правила деятельности которых и предлагает утвердить Минюст.

Центры пробации могут создавать некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Их работа должна вестись в соответствии с законодательством ‎в сфере пробации и социального обслуживания. Центры обязаны будут заключать договоры с освободившимися гражданами или их законными представителями. Помощь должна оказываться согласно мероприятиям, включенным в индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации граждан. В частности, центры смогут предоставлять им временное место жительства. В помощи может быть отказано, если гражданин находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Кроме того, центры должны будут вести и использовать единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация.

Приказ о правилах, в случае утверждения, вступит в силу с 1 января 2025 г.

Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что проанализировала поступившие к ней обращения от бывших осужденных и пришла к выводу, что прежде всего этим людям требуются жилье, работа и лечение.

«И практически 99% (не считая «экономических») нуждаются в помощи психолога и даже психиатра», – добавила Меркачева.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правозащитников и Федеральную службу исполнения наказаний вести просветительскую работу с заключенными. По ее словам, не все осужденные знают о возможности участвовать в системе подготовки заключенных к освобождению. Такие обращения связаны с восстановлением документов, получением пенсии и жилья, что особенно актуально для детей-сирот, возрождения социальных связей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных