Москалькова призвала вести просветительскую работу с заключенными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правозащитников и Федеральную службу исполнения наказаний вести просветительскую работу с заключенными. Об этом она заявила на сессии «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива. Международный опыт и достижения» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Омбудсмен указала, что не все осужденные знают о возможности участвовать в системе подготовки заключенных к освобождению. Такие обращения связаны с восстановлением документов, получением пенсии и жилья, что особенно актуально для детей-сирот, возрождением социальных связей.
«Назову одну важную проблему, связанную с пробацией – это правовое просвещение. <...> Мы все – уполномоченные по правам человека, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, Общественная наблюдательная комиссия – должны заниматься разъяснительной работой», – подчеркнула Москалькова.
10 июня президент России Владимир Путин на встрече с Москальковой отметил, что условия содержания заключенных в колониях должны быть «нормальными, человеческими».
Омбудсмен доложила президенту об улучшении ситуации в уголовно-исполнительной системе. Она заметила, что большая часть обращений к уполномоченному связаны с условием содержания. По словам Москальковой, колонии в регионах стали лучше, но некоторые учреждения требуют вложений, в частности, «души и творческого подхода».
В мае уполномоченный по правам человека в стране сообщила, что в 2023 г. в аппарат уполномоченного поступила 5051 жалоба от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), или в их интересах. Большинство обращений не нашли подтверждения в результате проверок. Факты нарушений прав граждан оказались обоснованными по 737 жалобам.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране институт пробации. Документ вступил в силу с 1 января (за исключением нескольких положений). Это комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов.