Москалькова призвала вести просветительскую работу с заключенными

В мае уполномоченный по правам человека в стране сообщила, что в 2023 г. в аппарат уполномоченного поступила 5051 жалоба от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), или в их интересах. Большинство обращений не нашли подтверждения в результате проверок. Факты нарушений прав граждан оказались обоснованными по 737 жалобам.