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МВД предложило добавить в перечень контролируемых 18 психоактивных веществ

Ведомости

МВД предложило добавить 18 новых психоактивных веществ в перечень контролируемых в связи с высоким риском злоупотребления среди наркозависимых. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, МВД разработало проект для улучшения законодательства в области оборота наркотиков и психотропных веществ. Предложено включить эти вещества в списки I и III перечня подлежащих контролю наркотиков и психотропиков.

Среди предложенных к внесению в реестр веществ – девять синтетических и природных каннабиноидов, четыре опиоида, один фенилалкиламин и четыре бензодиазепина. Также в ведомстве наблюдают растущий спрос на мефедрон, что подтверждается увеличением его изъятий и случаев установления наркотического опьянения, в том числе у несовершеннолетних. 

В начале июня МВД предложило включить 29 новых прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков, в правительственный перечень подлежащих контролю веществ, писали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления кабмина.

Отмечалось, что оборот предлагается ограничить или запретить для борьбы с наркопроизводителями.

По данным МВД, в 2023 г. в России было совершено более 190 988 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, что на 7,5% больше, чем в 2022 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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