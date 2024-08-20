МВД предложило добавить в перечень контролируемых 18 психоактивных веществ

Среди предложенных к внесению в реестр веществ – девять синтетических и природных каннабиноидов, четыре опиоида, один фенилалкиламин и четыре бензодиазепина. Также в ведомстве наблюдают растущий спрос на мефедрон, что подтверждается увеличением его изъятий и случаев установления наркотического опьянения, в том числе у несовершеннолетних.