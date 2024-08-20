МВД предложило добавить в перечень контролируемых 18 психоактивных веществ
МВД предложило добавить 18 новых психоактивных веществ в перечень контролируемых в связи с высоким риском злоупотребления среди наркозависимых. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов.
Согласно пояснительной записке, МВД разработало проект для улучшения законодательства в области оборота наркотиков и психотропных веществ. Предложено включить эти вещества в списки I и III перечня подлежащих контролю наркотиков и психотропиков.
Среди предложенных к внесению в реестр веществ – девять синтетических и природных каннабиноидов, четыре опиоида, один фенилалкиламин и четыре бензодиазепина. Также в ведомстве наблюдают растущий спрос на мефедрон, что подтверждается увеличением его изъятий и случаев установления наркотического опьянения, в том числе у несовершеннолетних.
В начале июня МВД предложило включить 29 новых прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков, в правительственный перечень подлежащих контролю веществ, писали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления кабмина.
Отмечалось, что оборот предлагается ограничить или запретить для борьбы с наркопроизводителями.
По данным МВД, в 2023 г. в России было совершено более 190 988 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, что на 7,5% больше, чем в 2022 г.