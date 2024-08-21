В Японии закрыли аэропорт из-за пропавших в магазине ножниц

Новый аэропорт Титосэ расположен в префектуре Хоккайдо, в 5 км к юго-востоку от городов Титосе и Томакомай. Преимущественно он обслуживает Саппоро – столицу провинции и пятый по величине город в Японии, считается одним из самых загруженных в стране. Согласно данным на сайте аэропорта, в 2022 г. аэропортом воспользовались более 15,2 млн человек, большая часть из них путешествовали внутри страны – 14,9 млн.