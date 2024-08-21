В Японии закрыли аэропорт из-за пропавших в магазине ножниц
Новый аэропорт Титосэ в Хоккайдо приостановил работу после того, как в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов пропали ножницы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аэропорт.
Инцидент произошел 17 августа. Исчезновение ножниц привело к многочасовому досмотру из опасений, что потенциальный террорист мог взять инструмент и использовать его в качестве оружия на борту самолета. Были отменены 36 рейсов, еще 201 – задержан.
Ножницы нашли на следующий день сотрудники того же магазина, сообщила газета Nikkan Sports. Сейчас аэропорт работает уже в штатном режиме.
Операторы аэропорта заявили, что инцидент произошел из-за ненадлежащего использования и хранения инструмента в магазине. Теперь они намерены провести внутреннее расследование и установить причину произошедшего, чтобы не допустить повторения.
Новый аэропорт Титосэ расположен в префектуре Хоккайдо, в 5 км к юго-востоку от городов Титосе и Томакомай. Преимущественно он обслуживает Саппоро – столицу провинции и пятый по величине город в Японии, считается одним из самых загруженных в стране. Согласно данным на сайте аэропорта, в 2022 г. аэропортом воспользовались более 15,2 млн человек, большая часть из них путешествовали внутри страны – 14,9 млн.