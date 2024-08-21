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В Японии закрыли аэропорт из-за пропавших в магазине ножниц

Ведомости

Новый аэропорт Титосэ в Хоккайдо приостановил работу после того, как в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов пропали ножницы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аэропорт.

Инцидент произошел 17 августа. Исчезновение ножниц привело к многочасовому досмотру из опасений, что потенциальный террорист мог взять инструмент и использовать его в качестве оружия на борту самолета. Были отменены 36 рейсов, еще 201 – задержан.

Ножницы нашли на следующий день сотрудники того же магазина, сообщила газета Nikkan Sports. Сейчас аэропорт работает уже в штатном режиме.

Операторы аэропорта заявили, что инцидент произошел из-за ненадлежащего использования и хранения инструмента в магазине. Теперь они намерены провести внутреннее расследование и установить причину произошедшего, чтобы не допустить повторения.

Новый аэропорт Титосэ расположен в префектуре Хоккайдо, в 5 км к юго-востоку от городов Титосе и Томакомай. Преимущественно он обслуживает Саппоро – столицу провинции и пятый по величине город в Японии, считается одним из самых загруженных в стране. Согласно данным на сайте аэропорта, в 2022 г. аэропортом воспользовались более 15,2 млн человек, большая часть из них путешествовали внутри страны – 14,9 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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