Похороны Алена Делона пройдут 24 августа в поместье Души
Похороны французского актера Алена Делона состоятся 24 августа около 17:00 (18:00 мск) в Души. Об этом сообщает BFMTV.
Актер был против пышных похорон. По желанию Делона, на церемонии соберется узкий круг близких людей: его трое детей и около 40 гостей. Легенду французского кино похоронят рядом с могилами его 35 собак в часовне, которую он сам построил около 20 лет назад неподалеку от своего поместья. В Души актер прожил почти 50 лет.
Делон также хотел, чтобы после его смерти усыпили 10-летнюю бельгийскую овчарку Лубо – его любимую собаку – и похоронили ее вместе с ним. Но семья не стала исполнять это желание из-за возмущений защитников прав животных, писала The Guardian.
BFMTV отмечает, что на похороны пока не приглашена бывшая сиделка и сожительница Делона Хироми Роллен. В 2023 г. дети актера обвинили ее в жестоком обращении с Делоном. Сама же Роллен обвинения в свой адрес отвергает. Собеседники BFMTV, близкие к детям актера, сообщили, что ни при каких обстоятельствах ее присутствие на похоронах не желательно.
Ален Делон умер в своем поместье в Души 18 августа в возрасте 88 лет. Официально причина смерти актера не раскрывалась. При этом Делон говорил, что не против эвтаназии после перенесенного в 2019 г. инсульта.
Актер родился 8 ноября 1935 г. во Франции. Он снимался в фильмах «На ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Затмение» Микеланджело Антониони, «Новая волна» Жан-Люка Годара, «Один шанс на двоих» Патриса Леконта.
В 2017 г. Делон объявил о завершении карьеры. В 2019 г. получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Жюри конкурса назвало его живой легендой.