Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Похороны Алена Делона пройдут 24 августа в поместье Души

Ведомости

Похороны французского актера Алена Делона состоятся 24 августа около 17:00 (18:00 мск) в Души. Об этом сообщает BFMTV.

Актер был против пышных похорон. По желанию Делона, на церемонии соберется узкий круг близких людей: его трое детей и около 40 гостей. Легенду французского кино похоронят рядом с могилами его 35 собак в часовне, которую он сам построил около 20 лет назад неподалеку от своего поместья. В Души актер прожил почти 50 лет.

Делон также хотел, чтобы после его смерти усыпили 10-летнюю бельгийскую овчарку Лубо – его любимую собаку – и похоронили ее вместе с ним. Но семья не стала исполнять это желание из-за возмущений защитников прав животных, писала The Guardian.

BFMTV отмечает, что на похороны пока не приглашена бывшая сиделка и сожительница Делона Хироми Роллен. В 2023 г. дети актера обвинили ее в жестоком обращении с Делоном. Сама же Роллен обвинения в свой адрес отвергает. Собеседники BFMTV, близкие к детям актера, сообщили, что ни при каких обстоятельствах ее присутствие на похоронах не желательно.

Ален Делон умер в своем поместье в Души 18 августа в возрасте 88 лет. Официально причина смерти актера не раскрывалась. При этом Делон говорил, что не против эвтаназии после перенесенного в 2019 г. инсульта.

Актер родился 8 ноября 1935 г. во Франции. Он снимался в фильмах «На ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Затмение» Микеланджело Антониони, «Новая волна» Жан-Люка Годара, «Один шанс на двоих» Патриса Леконта.

В 2017 г. Делон объявил о завершении карьеры. В 2019 г. получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Жюри конкурса назвало его живой легендой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных