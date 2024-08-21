Похороны Алена Делона пройдут 24 августа в поместье Души

Актер был против пышных похорон. По желанию Делона, на церемонии соберется узкий круг близких людей: его трое детей и около 40 гостей. Легенду французского кино похоронят рядом с могилами его 35 собак в часовне, которую он сам построил около 20 лет назад неподалеку от своего поместья. В Души актер прожил почти 50 лет.