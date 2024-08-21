Пискарев рассказал о подготовке ограничений для покинувших Россию артистов
В Госдуме готовят законопроект, ограничивающий возможность заработка в России для уехавших артистов и деятелей искусств, сообщил глава комитета по безопасности нижней палаты парламента, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Рассказал им о той работе, которую думская комиссия по противодействию иновмешательству сейчас ведет в отношении иноагентов. В частности, о том, что нами готовятся решения, позволяющие дополнительно ограничить возможность для беглых артистов и писателей зарабатывать здесь на своих произведениях, продолжая при этом поливать грязью Россию», – написал Пискарев в своем Telegram-канале, пояснив, что соответствующее заявление он сделал на полях 10-го всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске.
Парламентарий не привел подробностей. 11 августа актер Иван Охлобыстин заявил о долге артистов «развлекать и утешать» в тяжелое время. Артисты, по его мнению, выполняют «почти пастырскую миссию» и на фоне ситуации в стране не имеют права «уходить с боевого поста». При этом Охлобыстин назвал решение людей о переезде в другую страну частным выбором.
После начала спецоперации на Украине Россию покинули ряд артистов. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), музыкант Noize MC (признан в РФ иноагентом) и др.