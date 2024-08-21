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Пискарев рассказал о подготовке ограничений для покинувших Россию артистов

Ведомости

В Госдуме готовят законопроект, ограничивающий возможность заработка в России для уехавших артистов и деятелей искусств, сообщил глава комитета по безопасности нижней палаты парламента, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Рассказал им о той работе, которую думская комиссия по противодействию иновмешательству сейчас ведет в отношении иноагентов. В частности, о том, что нами готовятся решения, позволяющие дополнительно ограничить возможность для беглых артистов и писателей зарабатывать здесь на своих произведениях, продолжая при этом поливать грязью Россию», – написал Пискарев в своем Telegram-канале, пояснив, что соответствующее заявление он сделал на полях 10-го всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске.

Парламентарий не привел подробностей. 11 августа актер Иван Охлобыстин заявил о долге артистов «развлекать и утешать» в тяжелое время. Артисты, по его мнению, выполняют «почти пастырскую миссию» и на фоне ситуации в стране не имеют права «уходить с боевого поста». При этом Охлобыстин назвал решение людей о переезде в другую страну частным выбором.

После начала спецоперации на Украине Россию покинули ряд артистов. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), музыкант Noize MC (признан в РФ иноагентом) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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