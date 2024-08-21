Пискарев рассказал о подготовке ограничений для покинувших Россию артистов

«Рассказал им о той работе, которую думская комиссия по противодействию иновмешательству сейчас ведет в отношении иноагентов. В частности, о том, что нами готовятся решения, позволяющие дополнительно ограничить возможность для беглых артистов и писателей зарабатывать здесь на своих произведениях, продолжая при этом поливать грязью Россию», – написал Пискарев в своем Telegram-канале, пояснив, что соответствующее заявление он сделал на полях 10-го всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске.