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Охлобыстин заявил о долге артистов «развлекать и утешать» в тяжелое время

Ведомости

Решение некоторых российских артистов уехать из страны – это «не очень прилично», культурная среда в тяжелые сложные времена должна «развлекать, отвлекать и утешать», заявил актер Иван Охлобыстин. Его слова приводит «РИА Новости».

«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», – сказал актер.

Артисты, по его мнению, выполняют «почти пастырскую миссию» и на фоне ситуации в стране они не имеют права «уходить с боевого поста». При этом Охлобыстин назвал решение людей о переезде в другую страну частным выбором.

По его мнению, если речь не идет об «откровенном предательстве», то «оценивать нечего». 

После начала спецоперации на Украине Россию покинули ряд артистов. В их числе певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), музыкант Noize MC (признан в РФ иноагентом) и др. Релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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