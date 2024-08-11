Охлобыстин заявил о долге артистов «развлекать и утешать» в тяжелое время

«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», – сказал актер.