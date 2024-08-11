Охлобыстин заявил о долге артистов «развлекать и утешать» в тяжелое время
Решение некоторых российских артистов уехать из страны – это «не очень прилично», культурная среда в тяжелые сложные времена должна «развлекать, отвлекать и утешать», заявил актер Иван Охлобыстин. Его слова приводит «РИА Новости».
«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», – сказал актер.
Артисты, по его мнению, выполняют «почти пастырскую миссию» и на фоне ситуации в стране они не имеют права «уходить с боевого поста». При этом Охлобыстин назвал решение людей о переезде в другую страну частным выбором.
По его мнению, если речь не идет об «откровенном предательстве», то «оценивать нечего».
После начала спецоперации на Украине Россию покинули ряд артистов. В их числе певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), музыкант Noize MC (признан в РФ иноагентом) и др. Релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.