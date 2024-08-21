Бывший полковник полиции Захарченко написал обращение к президенту Путину
Осужденный на 16 лет за коррупцию бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко написал обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой разобраться, почему его не отправляют на специальную военную операцию, рассказала «Ведомостям» адвокат Валерия Туникова.
Захарченко просит отправить его в зону спецоперации еще с прошлого года, но до этого момента он не получал официального ответа Минобороны на свои запросы. Туникова сказала, что теперь ответ от военного ведомства был получен. В нем есть указание на проведение отборочных мероприятий в отношении Захарченко.
«Но военный комиссариат на месте игнорирует это распоряжение, поэтому Захарченко решил обратиться к президенту», – уточнила адвокат.
17 мая 2022 г. Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК). По совокупности приговоров ему было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. Сумма взяток оценивалась в более 1,4 млрд руб. Впоследствии Захарченко оспаривал приговор, но суд оставил прежнее постановление без изменений.