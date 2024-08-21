Бывший полковник полиции Захарченко написал обращение к президенту Путину

Захарченко просит отправить его в зону спецоперации еще с прошлого года, но до этого момента он не получал официального ответа Минобороны на свои запросы. Туникова сказала, что теперь ответ от военного ведомства был получен. В нем есть указание на проведение отборочных мероприятий в отношении Захарченко.