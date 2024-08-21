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Бывший полковник полиции Захарченко написал обращение к президенту Путину

Ведомости

Осужденный на 16 лет за коррупцию бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко написал обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой разобраться, почему его не отправляют на специальную военную операцию, рассказала «Ведомостям» адвокат Валерия Туникова.

Захарченко просит отправить его в зону спецоперации еще с прошлого года, но до этого момента он не получал официального ответа Минобороны на свои запросы. Туникова сказала, что теперь ответ от военного ведомства был получен. В нем есть указание на проведение отборочных мероприятий в отношении Захарченко.

«Но военный комиссариат на месте игнорирует это распоряжение, поэтому Захарченко решил обратиться к президенту», – уточнила адвокат.

17 мая 2022 г. Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК). По совокупности приговоров ему было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. Сумма взяток оценивалась в более 1,4 млрд руб. Впоследствии Захарченко оспаривал приговор, но суд оставил прежнее постановление без изменений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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