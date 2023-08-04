Мосгорсуд оставил в силе второй приговор Захарченко за взятки в 1,4 млрд рублей

Мосгорсуд оставил в силе второй приговор Захарченко за взятки в 1,4 млрд рублейВ отношении экс-совладельца группы компаний «1520» Маркелова производство прекращено в связи с его смертью
Московский городской суд отказался оправдать бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного на 16 лет за получение взяток на сумму более 1,4 млрд руб. Апелляционную жалобу на второй приговор Захарченко Мосгорсуд рассматривал с конца апреля 2023 г.
17 мая 2022 г. Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК). По совокупности приговоров ему было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб.
Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. и в 2019 г. приговорен к 12,5 года колонии со штрафом в 118 млн руб. за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн руб. в сети ресторанов La Maree.
В первом эпизоде шла речь о получении взятки путевкой в Сочи. Суд установил, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря. Он стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиничных комплексах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» в Краснодарском крае.
Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов – бывшего совладельца группы компаний «1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Юристов Белевцова и Критинина суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) и назначил по семь лет колонии.
В настоящий момент в Никулинский суд Москвы рассматривает иск столичной прокуратуры об обращении в доход РФ имущества Захарченко, а также его близких. Всего сумма исковых требований превышает 50 млн руб. Генеральная прокуратура ранее уже дважды подавала аналогичные иски к Захарченко. По одному итоговая сумма взыскания составила 9 млрд руб., по второму – почти 500 млн руб. В доход государства были изъяты квартиры, наличные денежные средства, в том числе валюта, различные драгоценности.
Защита Захарченко настаивала в Мосгорсуде на отмене приговора и просила оправдать его. После решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу.
При этом согласно решению суда второй инстанции, наказание в отношении еще двух фигурантов по делу – юристов Виктора Белевцова и Василия Критинина – также оставлено без изменений. При этом Мосгорсуд прекратил производство в отношении бизнесмена и совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова, который умер 13 июля 2023 г. Маркелову было назначено наказание в виде восьми лет строгого режима.