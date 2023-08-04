Мосгорсуд оставил в силе второй приговор Захарченко за взятки в 1,4 млрд рублей

Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов – бывшего совладельца группы компаний «1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Юристов Белевцова и Критинина суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) и назначил по семь лет колонии.