Росстандарт в сентябре намерен утвердить новый ГОСТ на школьную форму
В сентябре в России планируется утвердить новый стандарт на школьную форму, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в беседе с «Известиями».
По его словам, первая редакция документа уже прошла публичное обсуждение и получила ряд предложений и замечаний. Разработчик проекта Роскачество на сегодняшний день устранил основные противоречия в документе, остались единицы неотработанных моментов.
«По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден», – рассказал Шалаев.
Согласно последней версии документа, с которой ознакомились «Известия», стандарт ориентирован на повседневную и торжественную одежду для учеников начальной, средней и общей школы. Характер формы должен быть светским, стиль – деловым. Запрещено использовать обозначения неформальных молодежных организаций или пропагандирующих противоправное поведение. Из разрешенной – лишь символика школы. Обувь и спортивная одежда не включены в документ.
Основными параметрами стандарта стали требования к гигроскопичности (водопроницаемости) и воздухопроницаемости. Указаны также параметры по разрывной нагрузке, стираемости и образованию катышек.
1 марта сообщалось, что Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования». Претензия ведомства заключалась в наличии в стандарте ссылок на уже недействующие или частично отмененные ГОСТы. Отмечалось также, что понятийный аппарат документа не соответствовал нормам, действующим на уровне ЕАЭС и обязательным к исполнению в России. Роспотребнадзор также заметил, что по ряду показателей ГОСТ установил необоснованно завышенные значения: в частности, это касается требований к гигроскопичности, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке и стойкости к истиранию тканей.