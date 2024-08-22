Росстандарт в сентябре намерен утвердить новый ГОСТ на школьную форму

1 марта сообщалось, что Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования». Претензия ведомства заключалась в наличии в стандарте ссылок на уже недействующие или частично отмененные ГОСТы. Отмечалось также, что понятийный аппарат документа не соответствовал нормам, действующим на уровне ЕАЭС и обязательным к исполнению в России. Роспотребнадзор также заметил, что по ряду показателей ГОСТ установил необоснованно завышенные значения: в частности, это касается требований к гигроскопичности, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке и стойкости к истиранию тканей.