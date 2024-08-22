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Росстандарт в сентябре намерен утвердить новый ГОСТ на школьную форму

Ведомости

В сентябре в России планируется утвердить новый стандарт на школьную форму, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в беседе с «Известиями».

По его словам, первая редакция документа уже прошла публичное обсуждение и получила ряд предложений и замечаний. Разработчик проекта Роскачество на сегодняшний день устранил основные противоречия в документе, остались единицы неотработанных моментов.

«По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден», – рассказал Шалаев.

Согласно последней версии документа, с которой ознакомились «Известия», стандарт ориентирован на повседневную и торжественную одежду для учеников начальной, средней и общей школы. Характер формы должен быть светским, стиль – деловым. Запрещено использовать обозначения неформальных молодежных организаций или пропагандирующих противоправное поведение. Из разрешенной – лишь символика школы. Обувь и спортивная одежда не включены в документ.

Основными параметрами стандарта стали требования к гигроскопичности (водопроницаемости) и воздухопроницаемости. Указаны также параметры по разрывной нагрузке, стираемости и образованию катышек.

1 марта сообщалось, что Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования». Претензия ведомства заключалась в наличии в стандарте ссылок на уже недействующие или частично отмененные ГОСТы. Отмечалось также, что понятийный аппарат документа не соответствовал нормам, действующим на уровне ЕАЭС и обязательным к исполнению в России. Роспотребнадзор также заметил, что по ряду показателей ГОСТ установил необоснованно завышенные значения: в частности, это касается требований к гигроскопичности, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке и стойкости к истиранию тканей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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