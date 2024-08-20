Как подготовить первоклассника к школе

Как подготовить первоклассника к школеCколько стоит собрать ребенка к 1 сентября
Переход из детского сада в школу – важный и волнующий период, как для ребенка, так и для его родителей. Подготовка к первому классу играет ключевую роль в успешной адаптации будущего ученика к новой для него среде. В этой статье рассмотрим, как собрать ребенка в школу в 2024 г. – от психологической поддержки до материальной базы и выплат, которые родители школьника могут получить от государства.
«Играем в школу»: как морально подготовить первоклассника к 1 сентября
В первые недели учебы первоклассники при возвращении из школы испытывают сильнейший стресс, поэтому особенно в этот период важны внимание и чуткость родителей, считает детский психолог и нейропсихолог, член национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова. «Важно, чтобы родители не критиковали и не ругали первоклассника, если он, например, забыл сменку или потерял пенал. Нужно поддерживать ребенка, задавать ему наводящие вопросы, которые позволят ему осознать, каким образом в следующий раз лучше поступать в той или иной ситуации, – говорит она. – Тогда ребенок окрепнет, адаптируется к школе, будет прекрасно учиться».
По мнению Наумовой, дошкольное обучение, курсы подготовки к школе полезны для моральной адаптации малыша к первому классу. В это время ребенок успевает привыкнуть к новой для него среде, познакомиться с преподавателем, самой школой, некоторыми своими будущими одноклассниками. Так процесс адаптации идет легче. С детьми, которые не ходили на подготовительные занятия можно поиграть в школу дома, проиграть с ними возможные сценарии действий – как вести себя на уроке, на перемене, общаться с учителем и одноклассниками, ходить в столовую. Такие занятия в игровой форме позволят родителям поговорить с ребенком, объяснить, какие у него будут задачи и как их можно решать, это понизит уровень стресса перед новым этапом жизни у начинающего школьника.
Еще один важный момент, на который обращает внимание Наталья Наумова, – умение ребенка себя обслуживать. Она подчеркивает, что в школу первокласснику нужно давать только ту одежду, которую он легко и быстро сможет на себя надеть. Тоже самое касается обуви. Если ребенок еще не умеет завязывать шнурки или делает это долго и трудно, лучше дать ему на смену обувь на молнии или на липучках. Отсутствие затруднений в школьной раздевалке поможет новоиспеченному школьнику чувствовать себя более уверенным со своими одноклассниками.
Сколько стоит обуть и одеть первоклассника на маркетплейсах
Школьная форма – обязательный атрибут для многих российских школ. Ее стоимость может варьироваться в зависимости от качества и места покупки. По результатам мониторинга цен на маркетплейсах и в крупных торговых сетях в августе 2024 г. бюджетный набор для мальчика можно собрать из следующих позиций:
футболка классическая белая с коротким рукавом обойдется в 199 руб.;
рубашка с коротким рукавом – от 499 руб.;
рубашка с длинным рукавом – от 599 руб.;
брюки классические – от 899 руб.;
спортивные брюки – от 499 руб.;
водолазка с длинным рукавом – от 399 руб.;
жилет – от 599 руб.;
галстук-бабочка – от 149 руб.;
джемпер – от 800 руб.;
классические полуботинки и кроссовки – от 899 руб.
Самый недорогой комплект школьной формы для мальчиков, состоящий из пиджака и брюк или жилетки и брюк, можно приобрети по цене от 2000 до 3500 руб.
водолазка с длинным рукавом – от 399 руб.;
Бюджетный набор для девочки будет стоить:
футболка классическая белая с коротким рукавом – от 199 руб.;
блузка с коротким рукавом – от 499 руб.;
сарафан классический – от 600 руб.;
юбка классическая – от 499 руб.;
трикотажный костюм – от 1300 руб.;
классические брюки – от 899 руб.;
спортивные брюки – от 499 руб.;
кардиган – от 600 руб.;
классические туфли – от 899 руб.;
кроссовки для физкультуры – от 899 руб.
Цена набора товаров для школьника к новому учебному году (школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки или юбка, сменная и спортивная обувь, футболка, пенал, канцелярские товары, дневник и тетради) в 2024 г. выросла примерно на 11% до 14 000 руб., рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что с учетом активного развития ритейлерами собственных торговых марок расширился спектр предложений в низком ценовом сегменте, что в сочетании с активными промоакциями торговых сетей позволяет сэкономить. Среди категорий наиболее существенно – примерно на 13-15% – подорожали одежда и обувь, в то время как цены на канцелярию и тетради росли более сдержанно.
По словам PR-директора ГК «Детский мир» Натальи Рычковой, стоимость бюджетного базового набора школьной одежды и обуви из 10 предметов гардероба для мальчика и девочки в среднем составит 5 500 руб. Она отметила, что весь август в «Детском мире» действует акция: при покупке трех предметов одежды или обуви один отпускается бесплатно или по минимальной цене.
Канцелярские товары и рюкзаки для первоклассников
Канцелярские товары и школьные принадлежности являются обязательными тратами на подготовку первоклассника. По словам Натальи Рычковой, лучше приобретать канцелярские принадлежности не отдельными позициями, а в готовом наборе.
Например, набор школьника из 34 предметов можно приобрести в «Детском мире» за 399 руб. В него входят: фломастеры, простые и цветные карандаши, кисти, клей-карандаш, ластик, линейка, ножницы, палитра, шариковые ручки синие и цветные, точилка, акварельные краски, альбом для рисования, цветная бумага и картон, белый картон, по пять видов тетрадей в клетку, косую и обычную линейки. Базовый мягкий рюкзак можно купить за 349 руб., цена на ортопедический ранец для первоклассников стартует от 1399 руб.
Наборы первоклассника с канцелярскими принадлежностями на маркетплейсах обойдутся от 400 до 1500 руб., а стоимость рюкзаков начинается от 500 руб.
Где в российских регионах можно получить выплаты на 1 сентября
По данным, которые приводит портал Банки.ру, в 36 российских регионах в 2024 г. можно получить финансовую помощь на подготовку ребенка в школу. В основном они предоставляются многодетным и малоимущим семьям в виде денежных выплат или в качестве компенсации уже понесенных расходов. В некоторых регионах родителям учащихся предоставляют готовые школьные наборы.
Для того чтобы получить выплаты, нужен стандартный пакет документов: заявление, паспорт родителя (опекуна, усыновителя), свидетельство о рождении ребенка, удостоверение о многодетности (если семья многодетная), справка о доходах семьи, подтверждающая ее низкий уровень, и другие документы, подтверждающие право на получение льгот. Где-то достаточно подать онлайн-заявку через портал региональных госуслуг, где-то лично обратиться в орган соцзащиты или МФЦ с пакетом документов.
Какая еще помощь положена родителям школьников
Помимо региональных выплат, семьи с детьми могут претендовать и на другие меры поддержки. Например, на материнский капитал, который можно направить на улучшение жилищных условий, на ежемесячные выплаты или на оплату обучения ребенка. Если средства маткапитала уже закончились, но остаток составляет от 1000 до 10 000 руб., их тоже можно получить в виде ежемесячной выплаты.
Беременные женщины и малоимущие семьи с детьми до 17 лет могут претендовать на единовременное пособие. Кроме того, малоимущие граждане могут заключить социальный контракт и получить средства на подготовку детей к школе в рамках преодоления трудной жизненной ситуации. Однако среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе. При этом граждане, заключившие социальный контракт, должны быть трудоустроены, открыть собственное дело или заниматься личным подсобным хозяйством.
«Собери ребенка в школу»
Еще одной мерой поддержки является акция «Собери ребенка в школу», которая проводится во всех регионах страны. Она дает возможность родителям школьников бесплатно получить рюкзаки, школьную форму и наборы канцелярских товаров. Акция ориентирована на многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи участников специальной военной операции. Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на портале «Госуслуги». Для этого нужно дать согласие на получение уведомлений о доступных мерах поддержки от государственных органов.
Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» проводится с 2014 г. партией «Единая Россия», «Молодой Гвардией Единой России» при взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и местными социальными службами. В июле-августе 2023 года в рамках акции «Собери ребенка в школу» ее организаторам поступило 665 заявок от малообеспеченных, многодетных и семей участников спецоперации из 11 округов Москвы. Всем им была оказана помощь. Также собранные на базе исполкомов школьные принадлежности были переданы в новые регионы (более 10 000 единиц).