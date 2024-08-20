Как подготовить первоклассника к школе

По мнению Наумовой, дошкольное обучение, курсы подготовки к школе полезны для моральной адаптации малыша к первому классу. В это время ребенок успевает привыкнуть к новой для него среде, познакомиться с преподавателем, самой школой, некоторыми своими будущими одноклассниками. Так процесс адаптации идет легче. С детьми, которые не ходили на подготовительные занятия можно поиграть в школу дома, проиграть с ними возможные сценарии действий – как вести себя на уроке, на перемене, общаться с учителем и одноклассниками, ходить в столовую. Такие занятия в игровой форме позволят родителям поговорить с ребенком, объяснить, какие у него будут задачи и как их можно решать, это понизит уровень стресса перед новым этапом жизни у начинающего школьника.