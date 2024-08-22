Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Флаг наряду с гимном и гербом является одним из основных символов России, подчеркнул Путин. Страна на протяжении веков укрепляла свое могущество, а воины столетиями под этим знаменем защищали государство так же, как это делают военнослужащие в наше время, добавил глава государства.