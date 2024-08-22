Путин поздравил россиян с Днем государственного флага
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Он сделал это в начале совещания с членами правительства РФ, запись приводит пресс-служба Кремля.
«Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан нашей страны поздравить с этим праздником», – сказал он.
Флаг наряду с гимном и гербом является одним из основных символов России, подчеркнул Путин. Страна на протяжении веков укрепляла свое могущество, а воины столетиями под этим знаменем защищали государство так же, как это делают военнослужащие в наше время, добавил глава государства.
День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью.
С праздником россиян также поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции. Они пожелали соотечественникам здоровья, благополучия и единства.