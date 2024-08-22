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Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Он сделал это в начале совещания с членами правительства РФ, запись приводит пресс-служба Кремля.

«Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан нашей страны поздравить с этим праздником», – сказал он.

Флаг наряду с гимном и гербом является одним из основных символов России, подчеркнул Путин. Страна на протяжении веков укрепляла свое могущество, а воины столетиями под этим знаменем защищали государство так же, как это делают военнослужащие в наше время, добавил глава государства.

День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью.

С праздником россиян также поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции. Они пожелали соотечественникам здоровья, благополучия и единства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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