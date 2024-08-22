Кравцов сообщил о переводе на дистанционный режим 114 приграничных школ
В приграничных российских регионах 114 школ начнут новый учебный год в дистанционном формате. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвященном ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«У нас 114 школ в приграничных регионах будут в дистанционном формате, вся работа проведена. Создана по вашему поручению государственная информационная система совместно с Минцифры <...>, чтобы обеспечить образовательный процесс», – уточнил Кравцов.
19 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вывозить детей из приграничных районов на учебу в другие регионы с согласия родителей. По его словам, в зоне риска находятся Шебекино, Муром, Новая Таволжанка, Красная Яруга, а также ряд других населенных пунктов.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек.