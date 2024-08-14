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Смирнов: в ПВР находятся 2200 детей из Курской области

Ведомости

В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей Курской области, среди них более 2200 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ситуация в Курской области остается сложной, однако мы делаем все возможное, чтобы оказать необходимую помощь нашим жителям. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 8000 курян, среди которых более 2200 детей», – написал он в Telegram.

Смирнов уточнил, что жители региона, помимо Курской области, размещены и в 133 ПВР в 11 регионах Центрального федерального округа России. За сутки к вечеру 14 августа в регион было доставлено 57 т гуманитарной помощи, с «нарастающим итогом – более 900 т грузов».

В МЧС России сообщали, что 8000 человек находятся в 143 ПВР. Курян готовы принять еще более 450 ПВР вместимостью более 35 000 человек. 

Режим ЧС регионального характера был введен на территории Курской области 7 августа, спустя день после вторжения в регион вооруженных сил Украины. По словам Смирнова, решение было принято для «ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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