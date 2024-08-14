Смирнов: в ПВР находятся 2200 детей из Курской области
В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей Курской области, среди них более 2200 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ситуация в Курской области остается сложной, однако мы делаем все возможное, чтобы оказать необходимую помощь нашим жителям. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 8000 курян, среди которых более 2200 детей», – написал он в Telegram.
Смирнов уточнил, что жители региона, помимо Курской области, размещены и в 133 ПВР в 11 регионах Центрального федерального округа России. За сутки к вечеру 14 августа в регион было доставлено 57 т гуманитарной помощи, с «нарастающим итогом – более 900 т грузов».
В МЧС России сообщали, что 8000 человек находятся в 143 ПВР. Курян готовы принять еще более 450 ПВР вместимостью более 35 000 человек.
Режим ЧС регионального характера был введен на территории Курской области 7 августа, спустя день после вторжения в регион вооруженных сил Украины. По словам Смирнова, решение было принято для «ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил».