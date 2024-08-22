Гросси после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси глубоко обеспокоен ситуацией вокруг Курской АЭС, поэтому после визита на этот объект он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из его интервью Bloomberg TV.
«У них [работающих блоков Курской АЭС] нет защитного купола, только обычная крыша, а это значит, что активная зона реактора довольно уязвима. И если учесть тот факт, что есть наступающие войска, объективно говоря, в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это является источником огромной озабоченности для меня и агентства», – пояснил глава МАГАТЭ.
Гросси планирует посетить АЭС в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где он рассчитывает поговорить с Зеленским.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Днем 22 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ночью ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. МАГАТЭ было проинформировано о случившемся, уточнил глава государства. Путин также выразил надежду, что обещание агентства прислать на объект специалистов для оценки ситуации будут выполнено.