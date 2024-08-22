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Гросси после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси глубоко обеспокоен ситуацией вокруг Курской АЭС, поэтому после визита на этот объект он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из его интервью Bloomberg TV.

«У них [работающих блоков Курской АЭС] нет защитного купола, только обычная крыша, а это значит, что активная зона реактора довольно уязвима. И если учесть тот факт, что есть наступающие войска, объективно говоря, в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это является источником огромной озабоченности для меня и агентства», – пояснил глава МАГАТЭ.

Гросси планирует посетить АЭС в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где он рассчитывает поговорить с Зеленским.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Днем 22 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ночью ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. МАГАТЭ было проинформировано о случившемся, уточнил глава государства. Путин также выразил надежду, что обещание агентства прислать на объект специалистов для оценки ситуации будут выполнено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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