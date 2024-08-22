Гросси после посещения Курской АЭС намерен встретиться с Зеленским

«У них [работающих блоков Курской АЭС] нет защитного купола, только обычная крыша, а это значит, что активная зона реактора довольно уязвима. И если учесть тот факт, что есть наступающие войска, объективно говоря, в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это является источником огромной озабоченности для меня и агентства», – пояснил глава МАГАТЭ.