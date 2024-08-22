Суд оставил в СИЗО экс-главу Военно-строительной компании Белкова
Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты бывшего генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Белкова задержали 24 июля, а затем допросили как подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ). Задержание Белкова связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которое тогда возглавлял Белков.
25 июля Тверской суд Москвы арестовал Белкова. Как писал «Коммерсантъ», деятельность Белкова в ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который в апреле был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.