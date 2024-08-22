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Суд отправил активиста Левакова под домашний арест по делу о донатах ФБК

Ведомости

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест активиста Виктора Левакова, обвиняемого в финансовой поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Леваков обвиняется по ч. 1 ст. 282. 3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Под домашним арестом фигурант пробудет до 19 октября. На этот период в отношении обвиняемого действуют определенные запреты и ограничения.

Ранее 22 августа Басманный суд также отправил под домашний арест активиста Константина Котова, обвиняемого в финансовой поддержке ФБК (ч. 1 ст. 282. 3 УК РФ).

В июне Московский городской суд подтвердил законность заключения под стражу продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о подготовке фото- и видеоматериалов для ФБК. Он обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. 25 июня Басманный суд продлил фигуранту арест до 26 сентября. Габову грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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