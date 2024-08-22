Суд отправил активиста Левакова под домашний арест по делу о донатах ФБК

В июне Московский городской суд подтвердил законность заключения под стражу продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о подготовке фото- и видеоматериалов для ФБК. Он обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. 25 июня Басманный суд продлил фигуранту арест до 26 сентября. Габову грозит лишение свободы на срок до шести лет.