Суд отправил активиста Левакова под домашний арест по делу о донатах ФБК
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест активиста Виктора Левакова, обвиняемого в финансовой поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Леваков обвиняется по ч. 1 ст. 282. 3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Под домашним арестом фигурант пробудет до 19 октября. На этот период в отношении обвиняемого действуют определенные запреты и ограничения.
Ранее 22 августа Басманный суд также отправил под домашний арест активиста Константина Котова, обвиняемого в финансовой поддержке ФБК (ч. 1 ст. 282. 3 УК РФ).
В июне Московский городской суд подтвердил законность заключения под стражу продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о подготовке фото- и видеоматериалов для ФБК. Он обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. 25 июня Басманный суд продлил фигуранту арест до 26 сентября. Габову грозит лишение свободы на срок до шести лет.