Суд в Москве отправил Котова под домашний арест за финансирование экстремизма

13 августа «Ведомости» писали о новом законопроекте, устанавливающем штрафы или дисквалификацию в отношении представителей органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления за невыполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла федеральная межведомственная комиссия. Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью 19.5.3., вводящую ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.