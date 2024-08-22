Суд в Москве отправил Котова под домашний арест за финансирование экстремизма
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест активиста Константина Котова, обвиняемого в финансовой поддержке ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Котов обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282. 3 УК РФ). Он пробудет под домашним арестом до 19 октября. На этот период в отношении обвиняемого действуют определенные запреты и ограничения.
В сентябре 2019 г. Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения во время протестных акций (ст. 212.1 УК РФ). В апреле 2020 г. Мосгорсуд снизил приговор Котову с четырех лет лишения свободы до полутора.
15 июля кабмин внес в Госдуму законопроект о распространении правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.
13 августа «Ведомости» писали о новом законопроекте, устанавливающем штрафы или дисквалификацию в отношении представителей органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления за невыполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла федеральная межведомственная комиссия. Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью 19.5.3., вводящую ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.