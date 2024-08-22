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Суд в Москве отправил Котова под домашний арест за финансирование экстремизма

Ведомости

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест активиста Константина Котова, обвиняемого в финансовой поддержке ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Котов обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282. 3 УК РФ). Он пробудет под домашним арестом до 19 октября. На этот период в отношении обвиняемого действуют определенные запреты и ограничения.

В сентябре 2019 г. Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения во время протестных акций (ст. 212.1 УК РФ). В апреле 2020 г. Мосгорсуд снизил приговор Котову с четырех лет лишения свободы до полутора.

15 июля кабмин внес в Госдуму законопроект о распространении правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности.

13 августа «Ведомости» писали о новом законопроекте, устанавливающем штрафы или дисквалификацию в отношении представителей органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления за невыполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла федеральная межведомственная комиссия. Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью 19.5.3., вводящую ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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