В КоАПе пропишут наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом

В КоАПе пропишут наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмомАльтернатива отстранению от госслужбы – штраф за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ
МВД разработало проект закона, который введет штрафы или дисквалификацию в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления за невыполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, решение о которых приняла федеральная межведомственная комиссия. Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью 19.5.3. Она вводит ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.
За нарушение должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Изменения в КоАПе необходимы «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии.
Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ была образована указом президента в 2011 г. Цель – обеспечение реализации госполитики в области противодействия экстремизму, а также координация работы федеральных и региональных органов исполнительной власти по этому вопросу. Председателем ее президиума является министр внутренних дел, его заместитель – директор Федеральной службы безопасности.
Что такое дисквалификация чиновника
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта РФ, должности муниципальной службы на срок от шести месяцев до трех лет.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (фракция ЛДПР) напомнил, что как у региональных властей, так и у муниципалитетов есть полномочия в сфере профилактики экстремизма, но ситуация в каждом субъекте отличается в зависимости от количества проживающих там представителей разных национальностей и мигрантов. Например, в регионах, районы которых расположены на Крайнем Севере, тема противодействия экстремизму малоактуальна.
Дисквалификация для чиновника, т. е. отстранение от госслужбы на определенный срок, – это довольно серьезная мера, уверен депутат. Предлагаемое ужесточение разработано для того, чтобы представители органов исполнительной власти субъектов и главы муниципалитетов брали на себя ответственность, считает Диденко.
Новая стратегия
В июле МВД подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. В отличие от действующей версии в проекте стратегии сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия», а также «экстремистская деятельность (экстремизм)», «финансирование экстремистской деятельности», «радикализм» и «терроризм». Предполагается, что документ заменит действующую стратегию по противодействию экстремизму в РФ до 2025 г., если глава государства подпишет указ. Среди ожидаемых результатов в проекте новой стратегии указаны сокращение экстремистских угроз, уменьшение доли преступлений насильственного характера, нераспространение материалов экстремистской направленности в интернете, а также сокращение уровня ксенофобии и повышение уровня патриотических настроений в обществе.
В России 89 субъектов и 18 402 муниципалитета, согласно данным Росстата на 1 января 2023 г., напомнил политолог Владимир Слатинов. По его мнению, инициатива МВД по ужесточению контроля за выполнением решений комиссии может быть связана с совокупностью факторов: вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале (Дагестан) 23 июня, а также с терактом, произошедшим 22 марта 2024 г. в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном городе Красногорске, и массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 г. При этом, как отметил Слатинов, введение подобных наказаний для местных чиновников, которых и так «душат штрафами», крайне негативно скажется на количестве желающих занимать эти должности, особенно в зонах риска.
Идея установления административной ответственности за неисполнение решения межведомственного органа, обеспечивающего координацию «между всеми и вся», представляется ошибочной и не ведущей к заявленному результату, сказал «Ведомостям» старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. По его мнению, органам власти скорее следует задуматься о качестве своих решений и их реальной необходимости, если они не исполняются должным образом.