В КоАПе пропишут наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом

В России 89 субъектов и 18 402 муниципалитета, согласно данным Росстата на 1 января 2023 г., напомнил политолог Владимир Слатинов. По его мнению, инициатива МВД по ужесточению контроля за выполнением решений комиссии может быть связана с совокупностью факторов: вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале (Дагестан) 23 июня, а также с терактом, произошедшим 22 марта 2024 г. в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном городе Красногорске, и массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 г. При этом, как отметил Слатинов, введение подобных наказаний для местных чиновников, которых и так «душат штрафами», крайне негативно скажется на количестве желающих занимать эти должности, особенно в зонах риска.