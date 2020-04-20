Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, но отпустить Котова на свободу отказался и передал дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Прокуратура в кассационном представлении просила смягчить приговор как слишком суровый – до одного года лишения свободы.