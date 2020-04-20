Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову

Мосгорсуд смягчил приговор Константину КотовуЧетыре года лишения свободы заменили на полтора
Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Суд сократил срок лишения свободы с четырех лет до года и шести месяцев.
Смягчить Котову приговор до полутора лет колонии просила прокуратура. Адвокаты настаивали на немедленном освобождении активиста. Суд апелляционную жалобу удовлетворил частично.
Котова осудили в сентябре 2019 г. по ст. 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий (более трех нарушений за полгода). Конституционный суд еще в январе потребовал пересмотреть приговор Котову.
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, но отпустить Котова на свободу отказался и передал дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Прокуратура в кассационном представлении просила смягчить приговор как слишком суровый – до одного года лишения свободы.