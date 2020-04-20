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Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову

Четыре года лишения свободы заменили на полтора
Анастасия Корня
Евгений Разумный / Ведомости

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Суд сократил срок лишения свободы с четырех лет до года и шести месяцев.

Смягчить Котову приговор до полутора лет колонии просила прокуратура. Адвокаты настаивали на немедленном освобождении активиста. Суд апелляционную жалобу удовлетворил частично.

Котова осудили в сентябре 2019 г. по ст. 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий (более трех нарушений за полгода). Конституционный суд еще в январе потребовал пересмотреть приговор Котову.

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, но отпустить Котова на свободу отказался и передал дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Прокуратура в кассационном представлении просила смягчить приговор как слишком суровый – до одного года лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных