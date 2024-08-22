Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

По версии следствия, Экспободо и другие неустановленные лица помогали заключать фиктивные браки для того, чтобы граждане Республики Нигерии получили вид на жительство, разрешение на проживание и гостевые визы. Обвиняемый и его сообщники искали граждан России и иностранцев, готовых вступить в фиктивный брак за материальное вознаграждение.