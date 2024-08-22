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Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

Ведомости

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экпободо Оввигхо Раймонду за организацию незаконной миграции, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, Экспободо и другие неустановленные лица помогали заключать фиктивные браки для того, чтобы граждане Республики Нигерии получили вид на жительство, разрешение на проживание и гостевые визы. Обвиняемый и его сообщники искали граждан России и иностранцев, готовых вступить в фиктивный брак за материальное вознаграждение.

Экспободо обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции. Его заключили под стражу до 8 ноября 2024 г.

В конце июля депутаты Госдумы предложили отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений, за которые может грозить пожизненное лишение свободы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в работе находятся несколько законопроектов об усилении ответственности за преступления в сфере миграции, включая этот.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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