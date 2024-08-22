Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции
Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экпободо Оввигхо Раймонду за организацию незаконной миграции, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, Экспободо и другие неустановленные лица помогали заключать фиктивные браки для того, чтобы граждане Республики Нигерии получили вид на жительство, разрешение на проживание и гостевые визы. Обвиняемый и его сообщники искали граждан России и иностранцев, готовых вступить в фиктивный брак за материальное вознаграждение.
Экспободо обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции. Его заключили под стражу до 8 ноября 2024 г.
В конце июля депутаты Госдумы предложили отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений, за которые может грозить пожизненное лишение свободы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в работе находятся несколько законопроектов об усилении ответственности за преступления в сфере миграции, включая этот.