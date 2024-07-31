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В Госдуме предложили ввести пожизненные сроки за организацию незаконной миграции

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений, за которые может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в работе находятся несколько законопроектов об усилении ответственности за преступления в сфере миграции, включая этот. Депутаты также предлагают конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции. Кроме того, они выступают за признание отягчающим обстоятельством совершение преступления иностранцем, который находится на территории РФ незаконно.

Володин отметил, что Госдума также изучила предложения Следственного комитета. Часть из них уже реализована, в том числе установлен режим высылки незаконно находящихся в РФ мигрантов и введена регистрация иностранных граждан.

Кроме того, 30 июля в нижнюю палату был внесен законопроект, обязывающий иностранцев вставать на воинский учет одновременно с получением российского гражданства. По словам Володина, инициативу планируют рассмотреть уже 31 июля. В августе и сентябре депутаты также будут работать над новыми мерами и предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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