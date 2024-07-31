В Госдуме предложили ввести пожизненные сроки за организацию незаконной миграции

По его словам, сейчас в работе находятся несколько законопроектов об усилении ответственности за преступления в сфере миграции, включая этот. Депутаты также предлагают конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции. Кроме того, они выступают за признание отягчающим обстоятельством совершение преступления иностранцем, который находится на территории РФ незаконно.