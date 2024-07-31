В Госдуме предложили ввести пожизненные сроки за организацию незаконной миграции
Депутаты Госдумы предложили отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений, за которые может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас в работе находятся несколько законопроектов об усилении ответственности за преступления в сфере миграции, включая этот. Депутаты также предлагают конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции. Кроме того, они выступают за признание отягчающим обстоятельством совершение преступления иностранцем, который находится на территории РФ незаконно.
Володин отметил, что Госдума также изучила предложения Следственного комитета. Часть из них уже реализована, в том числе установлен режим высылки незаконно находящихся в РФ мигрантов и введена регистрация иностранных граждан.
Кроме того, 30 июля в нижнюю палату был внесен законопроект, обязывающий иностранцев вставать на воинский учет одновременно с получением российского гражданства. По словам Володина, инициативу планируют рассмотреть уже 31 июля. В августе и сентябре депутаты также будут работать над новыми мерами и предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, добавил он.