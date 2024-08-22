Генпрокуратура: эсэсовца Гунько объявили в международный розыск Интерпола

22 сентября 2023 г. канадский депутат Энтони Рота пригласил украинского ветерана-эсэсовца на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как борца за независимость Украины против СССР и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения перед каждым пережившим Холокост и ветеранами Второй мировой войны.