Генпрокуратура: эсэсовца Гунько объявили в международный розыск Интерпола
Генпрокуратура России добилась включения ветерана украинской дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) в базу международного розыска Интерпола, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генеральной прокуратуре Российской Федерации удалось добиться положительного решения о включении в базу данных Интерпола бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан», – говорится в сообщении.
В случае установления его местонахождения на территории других государств Генпрокуратурой будет направлен запрос о выдаче обвиняемого в геноциде.
22 сентября 2023 г. канадский депутат Энтони Рота пригласил украинского ветерана-эсэсовца на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как борца за независимость Украины против СССР и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения перед каждым пережившим Холокост и ветеранами Второй мировой войны.
Посол РФ Олег Степанов 13 февраля пытался выяснить, заявил ли Гунько о своем нацистском прошлом при получении канадского гражданства. Дипломат подчеркнул, что если он соврал в этом вопросе, то это повод для автоматического лишения гражданства.
В июне 2024 г. председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР. Бастрыкин уточнил, что в числе убитых были евреи и поляки.