В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Тестовое голосование продлится до 14:00. В нем могут принять участие граждане, достигшие совершеннолетия, которые имеют постоянную регистрацию в столице. Они ответят на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Москвичи должны будут выбрать один из пяти вариантов ответа.