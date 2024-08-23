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В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Ведомости

В Москве началось тестирование электронного голосования перед выборами, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Тестовое голосование продлится до 14:00. В нем могут принять участие граждане, достигшие совершеннолетия, которые имеют постоянную регистрацию в столице. Они ответят на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Москвичи должны будут выбрать один из пяти вариантов ответа.

Во время тестирования электронного голосования ИТ-специалисты будут проверять работу системы, включая функционирование алгоритмов и анонимную запись ответов. Планируется также провести так называемые стресс-тесты. Специалисты намерены испытать систему в форс-мажорных ситуациях, в таких как отключение электричества, потеря связи и кибератаки.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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