В Москве началось тестирование системы электронного голосования
В Москве началось тестирование электронного голосования перед выборами, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Тестовое голосование продлится до 14:00. В нем могут принять участие граждане, достигшие совершеннолетия, которые имеют постоянную регистрацию в столице. Они ответят на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Москвичи должны будут выбрать один из пяти вариантов ответа.
Во время тестирования электронного голосования ИТ-специалисты будут проверять работу системы, включая функционирование алгоритмов и анонимную запись ответов. Планируется также провести так называемые стресс-тесты. Специалисты намерены испытать систему в форс-мажорных ситуациях, в таких как отключение электричества, потеря связи и кибератаки.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.