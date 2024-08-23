С 2015 года вдвое сократилось число оправдывающих невозврат кредита россиян

В мае «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писали, что банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года. Всего за январь – март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд руб. – год к году показатель вырос на 2,2%.