С 2015 года вдвое сократилось число оправдывающих невозврат кредита россиян
Большинство опрошенных аналитическим центром НАФИ россиян (71%) назвали правонарушением отказ от возврата кредита, а 20% граждан допускают его невыплату ввиду веских причин. При этом в 2015 г. соотношение этих ответов составляло 55% к 37% соответственно, то есть доля россиян, считающих нормальным не погашать долг при наличии особых обстоятельств, сократилась почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты опроса НАФИ.
По данным центра, сейчас усредненный портрет представителя первой группы – это россиянин-семьянин старше 35 лет с высшим образованием, а во второй группе – молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 000 человек и из большой семьи (четверо и более человек).
В мае «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писали, что банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года. Всего за январь – март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд руб. – год к году показатель вырос на 2,2%.