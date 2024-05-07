Коллекторы скупили у банков рекордную для первых кварталов долю долгов

Коллекторы скупили у банков рекордную для первых кварталов долю долговЭто связано с низкой активностью продавцов перед Новым годом и наличием свободных денег у покупателей
Банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Всего за январь – март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд руб. – год к году показатель вырос на 2,2%: в I квартале 2023 г. банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд руб., а в январе – марте 2022 г. – на 62,8 млрд руб. Но год назад коллекторы скупили только 85,1%, или 52,9 млрд руб. долгов, а в кризисный период 2022 г. – 69,9%, или 43,9 млрд руб.
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