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Коллекторы скупили у банков рекордную для первых кварталов долю долгов

Это связано с низкой активностью продавцов перед Новым годом и наличием свободных денег у покупателей
Наталья Заруцкая
Из-за низкого предложения банков в предновогодний период у коллекторов оставались денежные средства с прошлого года/ Евгений Разумный / Ведомости

Банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего за январь – март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд руб. – год к году показатель вырос на 2,2%: в I квартале 2023 г. банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд руб., а в январе – марте 2022 г. – на 62,8 млрд руб. Но год назад коллекторы скупили только 85,1%, или 52,9 млрд руб. долгов, а в кризисный период 2022 г. – 69,9%, или 43,9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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