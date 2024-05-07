Коллекторы скупили у банков рекордную для первых кварталов долю долгов

Всего за январь – март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд руб. – год к году показатель вырос на 2,2%: в I квартале 2023 г. банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд руб., а в январе – марте 2022 г. – на 62,8 млрд руб. Но год назад коллекторы скупили только 85,1%, или 52,9 млрд руб. долгов, а в кризисный период 2022 г. – 69,9%, или 43,9 млрд руб.