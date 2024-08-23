ВЦИОМ: 59% россиян поддерживают введение курса логики в школах

Курс логики в школах предложила ввести первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Письмо об этом она направила в августе министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Курс логики можно будет изучать как самостоятельную дисциплину, так и в качестве отдельных модулей на уроках математики, информатики и обществознания. В случае введения новой дисциплины нужно будет перераспределить учебную нагрузку, добавила она.