ВЦИОМ: 59% россиян поддерживают введение курса логики в школах
Большая часть россиян (59%) поддерживает появление в школах уроков логики. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
При этом 23% респондентов не видят необходимости в таком курсе, еще 11% этот вопрос безразличен. Затруднились ответить 7% опрошенных.
Исследование ВЦИОМ было посвящено самым полезным и бесполезным школьным предметам в представлении россиян. В опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.
Самыми полезными школьными предметами респонденты назвали математику (54%), русский язык (47%) и историю (30%). Самыми бесполезными – основы религиозных культур, музыку и ИЗО (4% у всех предметов). «Разговоры о важном» сочли ненужными 3% опрошенных. При этом большинство россиян (63%) не смогли ответить на вопрос о бесполезных дисциплинах.
Курс логики в школах предложила ввести первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Письмо об этом она направила в августе министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Курс логики можно будет изучать как самостоятельную дисциплину, так и в качестве отдельных модулей на уроках математики, информатики и обществознания. В случае введения новой дисциплины нужно будет перераспределить учебную нагрузку, добавила она.