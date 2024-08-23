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ВЦИОМ: 59% россиян поддерживают введение курса логики в школах

Ведомости

Большая часть россиян (59%) поддерживает появление в школах уроков логики. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом 23% респондентов не видят необходимости в таком курсе, еще 11% этот вопрос безразличен. Затруднились ответить 7% опрошенных.

Исследование ВЦИОМ было посвящено самым полезным и бесполезным школьным предметам в представлении россиян. В опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Самыми полезными школьными предметами респонденты назвали математику (54%), русский язык (47%) и историю (30%). Самыми бесполезными – основы религиозных культур, музыку и ИЗО (4% у всех предметов). «Разговоры о важном» сочли ненужными 3% опрошенных. При этом большинство россиян (63%) не смогли ответить на вопрос о бесполезных дисциплинах.

Курс логики в школах предложила ввести первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Письмо об этом она направила в августе министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Курс логики можно будет изучать как самостоятельную дисциплину, так и в качестве отдельных модулей на уроках математики, информатики и обществознания. В случае введения новой дисциплины нужно будет перераспределить учебную нагрузку, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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