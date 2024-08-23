В Волгоградской области создан оперштаб по освобождению заложников из ИК-19
Для координации работы по освобождению заложников из исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области создан оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его заявление приводит пресс-служба администрации региона. Он также подчеркнул, что в связи с происшествием угрозы гражданскому населению нет.
«В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия», – говорится в заявлении.
23 августа в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что один из работников был убит. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
Следственный комитет России по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).