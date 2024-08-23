В Волгоградской области создан оперштаб по освобождению заложников из ИК-19

23 августа в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что один из работников был убит. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.