Четверо сотрудников ФСИН скончались в результате захвата заложников в ИК-19
Четверо сотрудников ФСИН скончались в ходе сопротивления с заключенными в исправительной колонии 19 в Волгоградской области, следует из сообщения ведомства.
Как отмечает ФСИН, четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице.
«Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», – сказано в заявлении.
О происшествии в ИК днем 23 августа сообщила пресс-служба ФСИН. Осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. После штурма появилась информация, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области ликвидировали четверых заключенных, а заложники были освобождены.