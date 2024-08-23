Четверо сотрудников ФСИН скончались в результате захвата заложников в ИК-19

О происшествии в ИК днем 23 августа сообщила пресс-служба ФСИН. Осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. После штурма появилась информация, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области ликвидировали четверых заключенных, а заложники были освобождены.