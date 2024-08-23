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Четверо сотрудников ФСИН скончались в результате захвата заложников в ИК-19

Ведомости

Четверо сотрудников ФСИН скончались в ходе сопротивления с заключенными в исправительной колонии 19 в Волгоградской области, следует из сообщения ведомства.

Как отмечает ФСИН, четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице.

«Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», – сказано в заявлении.

О происшествии в ИК днем 23 августа сообщила пресс-служба ФСИН. Осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. После штурма появилась информация, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области ликвидировали четверых заключенных, а заложники были освобождены. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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