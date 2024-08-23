Семьям погибших при захвате заложников сотрудникам ФСИН окажут поддержку
Семьям погибших при захвате заключенными заложников в исправительной колонии № 19 Волгоградской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
«К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка», – заверил Бочаров.
23 августа в исправительной колонии № 19 заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения. ФСИН России официально заявила о происшествии в 13:37 мск. Спустя почти четыре часа после этого Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков и освобождении заложников в результате штурма.
Четверо сотрудников ФСИН скончались в ходе сопротивления с заключенными. Руководство и личный состав ведомства выразили соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН пообещало оказать необходимую помощь семьям пострадавших при захвате заложников.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).