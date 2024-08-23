Семьям погибших при захвате заложников сотрудникам ФСИН окажут поддержку

23 августа в исправительной колонии № 19 заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения. ФСИН России официально заявила о происшествии в 13:37 мск. Спустя почти четыре часа после этого Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков и освобождении заложников в результате штурма.