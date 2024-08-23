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Семьям погибших при захвате заложников сотрудникам ФСИН окажут поддержку

Ведомости

Семьям погибших при захвате заключенными заложников в исправительной колонии № 19 Волгоградской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка», – заверил Бочаров.

23 августа в исправительной колонии № 19 заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения. ФСИН России официально заявила о происшествии в 13:37 мск. Спустя почти четыре часа после этого Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков и освобождении заложников в результате штурма.

Четверо сотрудников ФСИН скончались в ходе сопротивления с заключенными. Руководство и личный состав ведомства выразили соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН пообещало оказать необходимую помощь семьям пострадавших при захвате заложников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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