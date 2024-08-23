В Турции задержали подозреваемого в убийстве девушки в подмосковном Одинцово
«К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», – заявила Врадий.
По информации «Интерфакса», по этому делу объявлен в розыск американец Джаред Александр Чопелас. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает СК, 22 августа 2024 г. на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами тела.