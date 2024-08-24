В Совфеде призвали изменить закон о СМИ из-за публикаций о новом оружии

В июле законопроект о запрете гаджетов участникам спецоперации вызвал волну критику среди военных блогеров и корреспондентов. 31 июля один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ будет возвращен к процедуре второго чтения, где депутаты рассмотрят специальную поправку, которая норму конкретизирует и закрепляет. В тот же день в законопроект добавили поправку, разрешающую использование гаджетов в рамках военной службы, и снова приняли его в третьем чтении.