В Совфеде призвали изменить закон о СМИ из-за публикаций о новом оружии
В Совфеде призвали внести поправки в закон о СМИ из-за публикаций, в которых раскрываются данные о применении нового оружия в зоне боевых действий. С соответствующей инициативой выступил первый замглавы оборонного комитета верхней палаты парламента, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.
По словам Бондарева, учащается тенденция среди СМИ «сразу раскрывать информацию» по новым видам вооружения России. Как заявляет Бондарев, это может оказать стране «медвежью услугу», так как такая информация может быть использована противоборствующей стороной конфликта.
Он также полагает, что освещать военные действия должны только журналисты, прошедшие специальную подготовку и получившие соответствующую аккредитацию.
«В данном случае речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику и особый подход к ней», – сообщил Бондарев.
8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административный арест за ношение участниками спецоперации гаджетов, если только они не используются ими для выполнения своих обязанностей. Документ вступит в силу спустя 60 дней после его опубликования.
В июле законопроект о запрете гаджетов участникам спецоперации вызвал волну критику среди военных блогеров и корреспондентов. 31 июля один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ будет возвращен к процедуре второго чтения, где депутаты рассмотрят специальную поправку, которая норму конкретизирует и закрепляет. В тот же день в законопроект добавили поправку, разрешающую использование гаджетов в рамках военной службы, и снова приняли его в третьем чтении.