После захвата заложников в ИК-19 ведутся допросы работников и заключенных
В исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области следователи ведут допросы работников и заключенных колонии, где в результате захвата заложников были убиты четыре человека. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.
23 августа четверо заключенных ИК строгого режима № 19 в городе Суровикино взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.
«В ИК-19 после захвата заложников работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», – сказали агентству.
В колонии также проходят проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов, устанавливается, как на территорию ИК-19 попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для взрывного устройства.
Представитель ГУФСИН сообщил «РИА Новости», что колония после произошедшего работает штатно. По его данным, пострадавшие сотрудники находятся в тяжелом состоянии. Губернатор региона Андрей Бочаров пообещал оказать помощь семьям погибших.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).