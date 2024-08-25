Медведев: Дуров хотел быть «человеком мира», но просчитался

Медведев отметил, что спрашивал у Дурова о причинах его нежелания сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. Предприниматель тогда ответил, что это является его принципиальной позицией. Тогда проблемы у Дурова будут в любой стране, сказал тогда ему Медведев.