Медведев: Дуров хотел быть «человеком мира», но просчитался

Медведев: Дуров хотел быть «человеком мира», но просчиталсяОтечество, как и времена, не выбирают, заявил он
Основатель Telegram Павел Дуров хотел быть «человеком мира», но он просчитался. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя свой давний разговор с предпринимателем.
Медведев отметил, что спрашивал у Дурова о причинах его нежелания сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. Предприниматель тогда ответил, что это является его принципиальной позицией. Тогда проблемы у Дурова будут в любой стране, сказал тогда ему Медведев.
«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины», – отметил Медведев.
По его словам, Дуров просчитался. «Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный», – считает зампред. Он воспринимается не как владелец соцсети X Илон Маск и глава Meta (деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, который активно сотрудничает с ФБР, подчеркнул Медведев.
«Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», – заключил он.
Вечером 24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.