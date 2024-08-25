Кабмин увеличил размер именных стипендий в творческих вузах до 15 000 рублей

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в Новосибирске рассказал, что правительство увеличит именные стипендии для студентов и аспирантов еще по 12 направлениям. Увеличение восьми именных стипендий для студентов и аспирантов, как отметил премьер, обсуждалось долго. По словам Мишустина, выплаты составляли всего «несколько сотен рублей».