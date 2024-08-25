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Кабмин увеличил размер именных стипендий в творческих вузах до 15 000 рублей

Ведомости

Правительство России увеличило до 15 000 руб. размеры ряда именных стипендий для наиболее успешных и талантливых студентов творческих вузов, сообщила пресс-служба кабмина. 

Размер стипендий вырастет для обучающихся с 1 сентября 2024 г. В правительстве отметили, что речь идет о персональных стипендиях имени:

  • С. В. Рахманинова,

  • Ф. И. Шаляпина,

  • А. В. Неждановой,

  • Г. В. Свиридова,

  • С. Т. Рихтера,

  • И. М. Смоктуновского,

  • С. С. Говорухина,

  • Б. Ш. Окуджавы.

    • В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в Новосибирске рассказал, что правительство увеличит именные стипендии для студентов и аспирантов еще по 12 направлениям. Увеличение восьми именных стипендий для студентов и аспирантов, как отметил премьер, обсуждалось долго. По словам Мишустина, выплаты составляли всего «несколько сотен рублей».

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    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

    Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

    Электронная почта: news@vedomosti.ru

    Телефон: +7 495 956-34-58

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