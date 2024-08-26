Полиция Лондона задержала 90 человек после первого дня карибского карнавала
В первый день карибского карнавала в районе Ноттинг-Хилл полиция Лондона задержала 90 человек, сообщило ведомство в соцсети Х.
«Нападению подверглись 15 полицейских. К счастью, никто из них не получил серьезных травм. 90 человек арестованы», – сказано в сообщении.
Три человека на карнавале получили ножевые ранения: женщина и двое мужчин. Жизнь женщины находится под угрозой. Участников мероприятия задерживали за владение оружием, хранение наркотиков, нападение на сотрудников чрезвычайных служб и преступления сексуального характера.
Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится каждый год с 1964 г. На нем увеличивается число преступлений. Как отмечает «Коммерсантъ», после первого дня карнавала в прошлом году были задержаны более 80 человек.