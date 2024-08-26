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Полиция Лондона задержала 90 человек после первого дня карибского карнавала

Ведомости

В первый день карибского карнавала в районе Ноттинг-Хилл полиция Лондона задержала 90 человек, сообщило ведомство в соцсети Х.

«Нападению подверглись 15 полицейских. К счастью, никто из них не получил серьезных травм. 90 человек арестованы», – сказано в сообщении.

Три человека на карнавале получили ножевые ранения: женщина и двое мужчин. Жизнь женщины находится под угрозой. Участников мероприятия задерживали за владение оружием, хранение наркотиков, нападение на сотрудников чрезвычайных служб и преступления сексуального характера.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится каждый год с 1964 г. На нем увеличивается число преступлений. Как отмечает «Коммерсантъ», после первого дня карнавала в прошлом году были задержаны более 80 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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