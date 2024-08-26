Минобороны России признали потерпевшим по делу о теракте на Крымском мосту
Минобороны России, две компании и граждане признаны потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
«К 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда», – говорится в документах. Среди двух компаний, которые признаны потерпевшими, – ООО «Профит рейл» и ООО «Урал логистика».
24 августа стало известно, что имущество одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовано. Речь идет о двух небольших помещениях, трейлере 2022 г. выпуска и земельном участке в 1500 кв. м.
Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту является руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов.