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Минобороны России признали потерпевшим по делу о теракте на Крымском мосту

Ведомости

Минобороны России, две компании и граждане признаны потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«К 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда», – говорится в документах. Среди двух компаний, которые признаны потерпевшими, – ООО «Профит рейл» и ООО «Урал логистика».

24 августа стало известно, что имущество одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовано. Речь идет о двух небольших помещениях, трейлере 2022 г. выпуска и земельном участке в 1500 кв. м.

Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту является руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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