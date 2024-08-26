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С 2026 года заявки на подключение к электросетям будут принимать на «Госуслугах»

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Организации и граждане смогут подавать заявления на подключение к электросетям всех компаний через «Госуслуги» с 1 января 2026 г., сообщается на сайте правительства России.

Заявление можно будет подать через личный кабинет портала. Предполагается, что решение упростит и ускорит процедуру технологического присоединения к электросетям.

Возможность подавать заявления на подключение к электросетям через «Госуслуги» появилась в 2022 г. Тогда таким образом можно было обратиться только к крупным энергокомпаниям. С 2026 г. эта возможность будет распространяться на все компании.

20 августа также стало известно, что правительство выделило 250 млн руб. на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей в новых регионах. Само восстановление проходит в рамках исполнения правительственной программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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