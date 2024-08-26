С 2026 года заявки на подключение к электросетям будут принимать на «Госуслугах»
Организации и граждане смогут подавать заявления на подключение к электросетям всех компаний через «Госуслуги» с 1 января 2026 г., сообщается на сайте правительства России.
Заявление можно будет подать через личный кабинет портала. Предполагается, что решение упростит и ускорит процедуру технологического присоединения к электросетям.
Возможность подавать заявления на подключение к электросетям через «Госуслуги» появилась в 2022 г. Тогда таким образом можно было обратиться только к крупным энергокомпаниям. С 2026 г. эта возможность будет распространяться на все компании.
20 августа также стало известно, что правительство выделило 250 млн руб. на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей в новых регионах. Само восстановление проходит в рамках исполнения правительственной программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена в 2023 г.