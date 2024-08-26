ФСИН опровергла информацию о поощрении заключенных самогоном в ИК-19
УФСИН по Волгоградской области опровергло информацию о поощрении заключенных в исправительной колонии (ИК) №19 алкоголем и доступом к телефонам.
«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой», – сообщила ФСИН (цитата по ТАСС).
23 августа четверо заключенных ИК строгого режима № 19 в городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
24 августа стало известно, что некоторых сотрудников колонии допрашивает СК. В колонии также проходили проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов, устанавливается, как на территорию ИК-19 попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для взрывного устройства.