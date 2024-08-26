ФСИН опровергла информацию о поощрении заключенных самогоном в ИК-19

23 августа четверо заключенных ИК строгого режима № 19 в городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.