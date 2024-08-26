Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ГП сообщила о прекращении работы более 36 000 сайтов с недостоверной информацией

Ведомости

После вмешательства прокуроров прекращена работа 36 500 сайтов с недостоверной информацией. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

В этом году после рассмотрения требований прокуроров прекратили работу 23 000 ресурсов о предоставлении финансовых услуг и 13 500 сайтов о приобретении поддельных документов. В судебном порядке были защитили права 39 пенсионеров и инвалидов, которых обманом заставили заключить договоры займа на общую сумму свыше 15 млн руб.

Ведется работа по привлечению к ответственности операторов связи, с помощью которых мошенники вводят в заблуждение россиян, используя подменные номера. За последние два с половиной года вынесено более 440 постановлений по ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и уникального кода идентификации и подключения к системе обеспечения соблюдения требований при оказании услуг). После их рассмотрения виновным назначили наказания в виде штрафов на более 170 млн руб.

22 августа «Коммерсантъ» сообщил о сокращении количества административных дел против операторов связи за пропуск мошеннического трафика. По данным издания, им все чаще удается успешно оспорить назначенные штрафы.

Одной из причин таких тенденций может быть подключение операторов связи к системе верификации трафика «Антифрод» Роскомнадзора, запущенной в 2023 г., пояснили в «Мегафоне». В компании считают, что после того как подавляющее число операторов подключились к системе, число таких дел сократилось.

Ответственность операторов связи за пропуск мошеннического трафика и неподключение к «Антифроду» была введена в конце 2021 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных