ГП сообщила о прекращении работы более 36 000 сайтов с недостоверной информацией

Ведется работа по привлечению к ответственности операторов связи, с помощью которых мошенники вводят в заблуждение россиян, используя подменные номера. За последние два с половиной года вынесено более 440 постановлений по ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и уникального кода идентификации и подключения к системе обеспечения соблюдения требований при оказании услуг). После их рассмотрения виновным назначили наказания в виде штрафов на более 170 млн руб.