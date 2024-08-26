ГП сообщила о прекращении работы более 36 000 сайтов с недостоверной информацией
После вмешательства прокуроров прекращена работа 36 500 сайтов с недостоверной информацией. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
В этом году после рассмотрения требований прокуроров прекратили работу 23 000 ресурсов о предоставлении финансовых услуг и 13 500 сайтов о приобретении поддельных документов. В судебном порядке были защитили права 39 пенсионеров и инвалидов, которых обманом заставили заключить договоры займа на общую сумму свыше 15 млн руб.
Ведется работа по привлечению к ответственности операторов связи, с помощью которых мошенники вводят в заблуждение россиян, используя подменные номера. За последние два с половиной года вынесено более 440 постановлений по ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и уникального кода идентификации и подключения к системе обеспечения соблюдения требований при оказании услуг). После их рассмотрения виновным назначили наказания в виде штрафов на более 170 млн руб.
22 августа «Коммерсантъ» сообщил о сокращении количества административных дел против операторов связи за пропуск мошеннического трафика. По данным издания, им все чаще удается успешно оспорить назначенные штрафы.
Одной из причин таких тенденций может быть подключение операторов связи к системе верификации трафика «Антифрод» Роскомнадзора, запущенной в 2023 г., пояснили в «Мегафоне». В компании считают, что после того как подавляющее число операторов подключились к системе, число таких дел сократилось.
Ответственность операторов связи за пропуск мошеннического трафика и неподключение к «Антифроду» была введена в конце 2021 г.