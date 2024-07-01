Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей из-за звонков мошенников

20 июня «Ведомости» писали, что прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка. По словам источника издания, знакомого с обстоятельствами дела, иск был направлен «Мегафону». Речь шла о том, что некий оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги пострадавшего абонента. По данным «Ведомостей», потерпевшим стал житель Ломоносовского района Ленинградской области 1940 г. р.