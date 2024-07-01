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Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей из-за звонков мошенников

Ведомости

Петродворцовый суд Санкт-Петербурга оштрафовал ПАО «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств граждан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

20 июня «Ведомости» писали, что прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка. По словам источника издания, знакомого с обстоятельствами дела, иск был направлен «Мегафону». Речь шла о том, что некий оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги пострадавшего абонента. По данным «Ведомостей», потерпевшим стал житель Ломоносовского района Ленинградской области 1940 г. р.

Суд признал «Мегафон» виновным по двум делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.2.1. КоАП РФ (неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи и по пропуску трафика в свою сеть в случаях, установленных законодательством РФ).

«Установлено, что гражданину Д. поступил звонок из Франции, Исси-ле-Мулино, сопровождающийся нумерацией 8-906, являющийся абонентом ПАО "Вымпелком", что свидетельствует о признаках подмены номера. По данным "Вымпелкома", с такого абонентского номера на номер потерпевшего звонков зафиксировано не было», – сообщила пресс-служба.

Суд назначил штраф в 600 000 руб. по каждому делу.

В конце июня представитель «Мегафона» сообщал «Ведомостям», что оператор не получал иск от областной прокуратуры и сам факт таких обвинений кажется компании «крайне нелогичным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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