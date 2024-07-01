Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей из-за звонков мошенников
20 июня «Ведомости» писали, что прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка. По словам источника издания, знакомого с обстоятельствами дела, иск был направлен «Мегафону». Речь шла о том, что некий оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги пострадавшего абонента. По данным «Ведомостей», потерпевшим стал житель Ломоносовского района Ленинградской области 1940 г. р.
Суд признал «Мегафон» виновным по двум делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.2.1. КоАП РФ (неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи и по пропуску трафика в свою сеть в случаях, установленных законодательством РФ).
«Установлено, что гражданину Д. поступил звонок из Франции, Исси-ле-Мулино, сопровождающийся нумерацией 8-906, являющийся абонентом ПАО "Вымпелком", что свидетельствует о признаках подмены номера. По данным "Вымпелкома", с такого абонентского номера на номер потерпевшего звонков зафиксировано не было», – сообщила пресс-служба.
Суд назначил штраф в 600 000 руб. по каждому делу.
В конце июня представитель «Мегафона» сообщал «Ведомостям», что оператор не получал иск от областной прокуратуры и сам факт таких обвинений кажется компании «крайне нелогичным».