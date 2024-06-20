Прокуратура впервые требует с сотового оператора похищенные мошенниками деньги

Прокуратура впервые требует с сотового оператора похищенные мошенниками деньгиВ суд подали на «Мегафон», утверждает источник «Ведомостей»
Прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка, сообщила пресс-служба ведомства. По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстоятельствами дела, иск направлен «Мегафону». Ведомство требует взыскать с мобильного оператора в пользу потерпевшего по уголовному делу деньги, украденные телефонными мошенниками, а также обязать компанию компенсировать моральный ущерб. О какой сумме идет речь, в сообщении прокуратуры не уточняется. Известно лишь, что потерпевшим стал житель Ломоносовского района Ленинградской области 1940 года рождения.
«Подобный способ защиты прав пострадавших ранее не использовался в правоприменительной практике. Таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми при бездействии сотовых операторов», – говорится в официальном сообщении прокуратуры Ленобласти.
По сути, речь идет о том, что оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги пострадавшего абонента. Прокуратура Ленобласти уточняет, что пропуск мошеннического звонка оператором влечет «ненадлежащее оказание абоненту услуг связи и причинение ему имущественного ущерба в размере материальных потерь, понесенных в процессе либо в связи с ее оказанием».
Телефонные мошенники часто используют подменные номера телефонов – когда номер звонящего из-за пределов страны мошенники искусственно подменяют на российский. Операторы обязаны блокировать такие звонки.
Претензии к «Мегафону» связаны с нарушением п. 10 ст. 46 федерального закона от 7 июля 2003 г. (ФЗ-126) «О связи», рассказал источник «Ведомостей». В ФЗ-126 указано что в ситуации, когда «инициированное с сети связи иностранного оператора связи соединение сопровождается нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации», оператор обязан прекратить оказание услуг и не пропускать трафик в свою сеть.
В своем заявлении прокуратура также ссылается на ст. 13.2.1 КоАП РФ, согласно которой за пропуск звонка с подменного номера оператору грозит административный штраф: для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для ИП – от 400 000 до 800 000 руб., для юрлиц – от 600 000 до 1 млн руб.
Прокуратура может потребовать от оператора заплатить штраф за нарушение в качестве выплат в бюджет государства, но она требует возместить ущерб и моральный вред физическому лицу – такое решение может принять только суд, объяснил в разговоре с «Ведомостями» основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. По словам юриста, суд будет учитывать позицию органа прокурорского надзора, но не руководствоваться ею полностью.
«Мегафон» не получал иск от областной прокуратуры, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
«Но сам факт таких обвинений в адрес мобильного оператора кажется нам крайне нелогичным. «Мегафон» был среди первых операторов, начавших строить систему взаимной верификации, на технической основе которой затем появилась государственная информсистема (ИС) «Антифрод». Мы активно блокируем звонки с подменой номера, первыми внедрили персонального помощника, который маркирует входящий звонок с незнакомого номера, подключаем к ИС «Антифрод» малых и виртуальных операторов, чтобы лишить мошенников широкой номерной базы для совершения звонков. Ежедневно мы блокируем более 1 млн нежелательных вызовов с подменой номера», – отметил собеседник.
Но мошенники находят новые способы обмана, а оператор развивает свою антифрод-систему, отмечает представитель «Мегафона». По его словам, эта работа ведется постоянно, несмотря на то что оператор не может нести ответственности за действия абонента, если тот самостоятельно передает персональные данные третьим лицам.
Все операторы осуществляют блокировки мошеннических звонков с подменных номеров при помощи собственных систем, заявляли ранее «Ведомостям» их представители. Кроме этого, в декабре 2022 г. Роскомнадзор запустил ИС «Антифрод», которая блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. «Мегафон», «Билайн» и МТС подключились к «Антифроду» в момент его запуска, говорили представители телекомоператоров «Ведомостям». Платформа контролирует 78% номерной емкости операторов связи, отмечал замминистра цифрового развития Александр Шойтов 6 февраля на форуме «Цифровая экономика» в рамках выставки «Россия».
На момент публикации статьи представитель Роскомнадзора не ответил, как именно подключенный к «Антифроду» оператор может пропустить звонок с подменного номера. К пропуску звонка с подменного номера оператором, подключенным к «Антифроду», мог привести технический сбой, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В сложившейся ситуации требовать от оператора возместить украденные средства неправомерно, ведь человек сам отдал деньги мошенникам, отмечает он. Более того, сбой мог быть и на стороне системы, которая пока не гарантирует стопроцентную защиту от спамерских и мошеннических звонков, добавляет Кусков.
Раньше подобных исков к операторам действительно не было, а объем мошенничества был гораздо ниже, сейчас же проблема приобрела широкий социальный резонанс, отмечает Катков. «В итоге, учитывая, что физлица самостоятельно с мошенничеством бороться толком не могут, вопрос будет решаться властью через воздействие на банки, операторов связи и информационных посредников», – считает юрист.