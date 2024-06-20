Прокуратура впервые требует с сотового оператора похищенные мошенниками деньги

«Но сам факт таких обвинений в адрес мобильного оператора кажется нам крайне нелогичным. «Мегафон» был среди первых операторов, начавших строить систему взаимной верификации, на технической основе которой затем появилась государственная информсистема (ИС) «Антифрод». Мы активно блокируем звонки с подменой номера, первыми внедрили персонального помощника, который маркирует входящий звонок с незнакомого номера, подключаем к ИС «Антифрод» малых и виртуальных операторов, чтобы лишить мошенников широкой номерной базы для совершения звонков. Ежедневно мы блокируем более 1 млн нежелательных вызовов с подменой номера», – отметил собеседник.