Операторов связи стали реже штрафовать за пропуск мошеннического трафика

20 июня «Ведомости» писали, что прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка. По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстоятельствами дела, заявление было подано к «Мегафону». Речь шла о том, что оператор пропустил звонок с подмененным номером и таким образом злоумышленники смогли похитить деньги у абонента. В июле стало известно, что Петродворцовый суд Санкт-Петербурга оштрафовал ПАО «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств граждан.