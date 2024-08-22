Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Операторов связи стали реже штрафовать за пропуск мошеннического трафика

Ведомости

Количество административных дел против операторов связи за пропуск мошеннического трафика сократилось, также им все чаще удается успешно оспорить назначенные штрафы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридических и консалтинговых компаний.

Одной из причин таких тенденций может быть подключение операторов связи к системе верификации трафика «Антифрод» Роскомнадзора, которая была запущена в 2023 г., пояснили в «Мегафоне». В компании считают, что после того как подавляющее число операторов подключились к системе, число таких дел сократилось.

Причиной сокращения числа дел может служить также и то, что срок привлечения по статье о неисполнении обязанности телеком-компании по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску вредоносного трафика (ст. 13.2.1. КоАП РФ) составляет всего год, пояснил гендиректор «СТИ решение» (проектирование и консалтинг в области связи) Олег Дядьков. Ответственность операторов связи за пропуск мошеннического трафика и неподключение к «Антифроду» была введена в конце 2021 г.

20 июня «Ведомости» писали, что прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка. По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстоятельствами дела, заявление было подано к «Мегафону». Речь шла о том, что оператор пропустил звонок с подмененным номером и таким образом злоумышленники смогли похитить деньги у абонента. В июле стало известно, что Петродворцовый суд Санкт-Петербурга оштрафовал ПАО «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств граждан.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных