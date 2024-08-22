Операторов связи стали реже штрафовать за пропуск мошеннического трафика
Количество административных дел против операторов связи за пропуск мошеннического трафика сократилось, также им все чаще удается успешно оспорить назначенные штрафы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридических и консалтинговых компаний.
Одной из причин таких тенденций может быть подключение операторов связи к системе верификации трафика «Антифрод» Роскомнадзора, которая была запущена в 2023 г., пояснили в «Мегафоне». В компании считают, что после того как подавляющее число операторов подключились к системе, число таких дел сократилось.
Причиной сокращения числа дел может служить также и то, что срок привлечения по статье о неисполнении обязанности телеком-компании по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску вредоносного трафика (ст. 13.2.1. КоАП РФ) составляет всего год, пояснил гендиректор «СТИ решение» (проектирование и консалтинг в области связи) Олег Дядьков. Ответственность операторов связи за пропуск мошеннического трафика и неподключение к «Антифроду» была введена в конце 2021 г.
20 июня «Ведомости» писали, что прокуратура Ленинградской области впервые подала иск к оператору сотовой связи из-за мошеннического звонка. По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстоятельствами дела, заявление было подано к «Мегафону». Речь шла о том, что оператор пропустил звонок с подмененным номером и таким образом злоумышленники смогли похитить деньги у абонента. В июле стало известно, что Петродворцовый суд Санкт-Петербурга оштрафовал ПАО «Мегафон» в общей сложности на 1,2 млн руб. за два нарушения закона о связи, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел о хищении мошенниками средств граждан.